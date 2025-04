Pablo Pin afirma que «la actitud no es negociable, hay que ser un equipo»

Víctor M. Romero Viernes, 25 de abril 2025, 13:38 Comenta Compartir

Pablo Pin, el entrenador del Covirán, es consciente de que su equipo falló ante el Leyma Coruña, un error grave por la importancia del partido para ilusionarse con la permanencia y por el juego desarrollado, mucho más flojo que en las anteriores actuaciones ante Barça y Tenerife.

Pin entiende que «la actitud no es negociable, no podemos negociarla nunca», al tiempo que señala que «hay que volver a ser un equipo y comportarnos como él en la cancha», como claros mensajes que, personalmente, transmitió a su plantilla tras la derrota del Coliseum.

El entrenador nazarí se alegra de que por fin el base Sergi García haya podido entrenar con normalidad durante la semana, al igual que el capitán Pere Tomàs haya vuelto a la preparación. Al menos el balear podrá estar disponible algunos minutos frente al Baxi Manresa. En cambio, Scott Bamforth sigue fuera de la actividad del grupo en pista y es baja, junto a la segura de Gian Clavell.

Pin advierte que, pese a la delicada situación deportiva, con el descenso acechando como colistas, «el grado de motivación del equipo es el mismo de siempre, de entregarnos y esforzarnos hasta el último momento y, por mínima que sea la opción, de mantenernos en la ACB».

En cuanto a la dificultad para estimular a los jugadores y orientarles hacia el juego colectivo, que no pese la individualidad y que compartan el balón, lo que no ocurrió ante el Leyma y se pagó caro, Pin defiende a sus jugadores, «porque hemos estado mucho tiempo con entrenamientos de ocho, casi sin gente, sin un número normal en un equipo profesional, esto ha hecho que muchos se sintieran imprescindibles y que quieran hacerlo todo o de todo, por lo que así es más difícil ajustar que ahora cuando estemosal completo. También alguno de los que ha llegado nuevo y se ha incorporado ha querido asumir más de lo que le correspondía, esto se puede solucionar, porque el que no piense en el equipo no estará ni jugará, ahora estamos una relación suficiente para poder elegir quien está en la pista, antes éramos muy pocos y resultó imposible rotar».

El técnico nazarí abunda en que «sabemos que este fin de semana tenemos que salir a dar nuestro máximo y, desde luego, en el día a día tenemos que hacerlo bien. Como queremos competir, el martes el equipo ya empezó a entrenar mejor y estamos preparados».

El entrenador prefiere centrarse en el presente y no hablar del futuro. Cuando se le planteó que le 'colocan' en el Casademont Zaragoza la próxima temporada, según una web de Internet, Pin respondió «pues ya sabe ese portal más que yo», entre sonrisas.

Del inmediato rival, el Baxi Manresa, con el que siempre el Covirán luchó por la victoria con buenos partidos y opciones de ganar, el entrenador granadino expresó que «en relación con el conjunto de Pedro Martínez, la diferencia está en que le han dado todavía una vuelta de tuerca más a la gran intensidad, a la energía que ponen, a lo rápido que juegan. Es complicado igualarles en eso, en el ritmo, pero debemos procurarlo. Además, han potenciado una posición respecto al año pasado, en el puesto de 'cinco', con Cate, Massa y Steinbergs, todavía tienen más físico, dureza y energía de la que tenían el año pasado. Lo primero que tenemos que plantearnos es intentar equilibrar ese físico que tienen por dentro, y también, por otro lado, salta a la vista que, si no somos capaces de parar el ritmo tan frenético que ponen, será imposible competirles».