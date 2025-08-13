Pablo Pin será adversario del Covirán como segundo entrenador del Baskonia Paolo Galbiati, relevo de Pablo Laso, confía en el granadino por su «progresión y experiencia», según una nota del club

Víctor M. Romero Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:59 Comenta Compartir

Pablo Pin será uno de los rivales de banquillo del Covirán la próxima temporada en la Liga Endesa, al convertirse el técnico granadino en segundo entrenador del Baskonia. Paolo Galbiati, el sustituto de Pablo Laso, ha formado su cuerpo técnico de ayudantes con Pin, Jack Burgess y Xabier Aspe.

Pablo Pin «posee una gran trayectoria nacional tras ser el técnico principal del Covirán Granada durante los anteriores trece años. Durante este periodo ha ido evolucionando en las diferentes categorías hasta ascender hace tres campañas a Liga Endesa. El granadino aterriza en Baskonia para aportar su experiencia y conocimientos al cuerpo técnico de Paolo», informó el conjunto vitoriano a través de una nota.

El club azulgrana arrancará la pretemporada el próximo 27 de agosto. Lo hará con los habituales reconocimientos médicos. Al pistoletazo de salida no acudirán los jugadores concentrados con sus selecciones por el Eurobasket. Se trata de Tadas Sedekerskis, Rodions Kurucs Matteo Spagnolo y Timothé Luwawu-Cabarrot. El Baskonia comenzará a moldear en dos semanas la renovación de su plantilla.