Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Pin protesta a un árbitro en un partido de la Liga Endesa. José Miguel Baldomero

Pablo Pin será adversario del Covirán como segundo entrenador del Baskonia

Paolo Galbiati, relevo de Pablo Laso, confía en el granadino por su «progresión y experiencia», según una nota del club

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:59

Pablo Pin será uno de los rivales de banquillo del Covirán la próxima temporada en la Liga Endesa, al convertirse el técnico granadino en segundo entrenador del Baskonia. Paolo Galbiati, el sustituto de Pablo Laso, ha formado su cuerpo técnico de ayudantes con Pin, Jack Burgess y Xabier Aspe.

Pablo Pin «posee una gran trayectoria nacional tras ser el técnico principal del Covirán Granada durante los anteriores trece años. Durante este periodo ha ido evolucionando en las diferentes categorías hasta ascender hace tres campañas a Liga Endesa. El granadino aterriza en Baskonia para aportar su experiencia y conocimientos al cuerpo técnico de Paolo», informó el conjunto vitoriano a través de una nota.

El club azulgrana arrancará la pretemporada el próximo 27 de agosto. Lo hará con los habituales reconocimientos médicos. Al pistoletazo de salida no acudirán los jugadores concentrados con sus selecciones por el Eurobasket. Se trata de Tadas Sedekerskis, Rodions Kurucs Matteo Spagnolo y Timothé Luwawu-Cabarrot. El Baskonia comenzará a moldear en dos semanas la renovación de su plantilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  3. 3 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  4. 4

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo
  5. 5

    El Granada ata a Hormigo a falta de flecos
  6. 6 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  7. 7

    «Pensaba que me había hecho algo peor, porque el dolor era inmenso y no podía respirar»
  8. 8

    Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente
  9. 9 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  10. 10 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pablo Pin será adversario del Covirán como segundo entrenador del Baskonia

Pablo Pin será adversario del Covirán como segundo entrenador del Baskonia