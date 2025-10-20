Oportunidad perdida para el equipo y los señalados

A la salida del Palacio de los Deportes no había más sensación entre la parroquia rojinegra que la de oportunidad perdida. El Baskonia, mermadísimo de ... efectivos –Luka Samanic se unió a última hora a los ya conocidos Forrest, Howard y Kurucs–, irregular en el inicio del curso y con dos partidos de Euroliga a sus espaldas en la semana, estaba, o debía estarlo, perfectamente a la mano de un Covirán local.

Sin embargo, los rojinegros entraron al partido con una paupérrima versión defensiva, que permitía que los Zurbano jugaran comodísimos en ataque –anotaron 14 de sus primeros 19 lanzamientos a canasta, una auténtica barbaridad–. No fue hasta mediado el segundo cuarto cuando los de Díaz entendieron que, sin una versión defensiva muy superior, al intercambio de golpes no tenían nada que hacer.

Un ajustadísimo final, con un par de rigurosas decisiones arbitrales incluidas, acabó dando al traste con las opciones granadinas. Llegó extenuado el Covirán al final, con Rousselle, Thomas o Bozic sobreutilizados, tras un duelo en el que Micah Speight y Zach Hankins no despejaron, más bien al contrario, las dudas que se ciernen sobre ellos. Díaz necesita mucho más de ambos para que su equipo logre ganar, además del maná del triple.