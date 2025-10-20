Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rousselle apechugó mucho tiempo en pista. J. M. Baldomero
Contracrónica

Oportunidad perdida para el equipo y los señalados

Un Baskonia mermadísimo de efectivos sale vivo del Palacio tras un choque que acrecienta las dudas sobre Speight y Hankins

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:00

Comenta

A la salida del Palacio de los Deportes no había más sensación entre la parroquia rojinegra que la de oportunidad perdida. El Baskonia, mermadísimo de ... efectivos –Luka Samanic se unió a última hora a los ya conocidos Forrest, Howard y Kurucs–, irregular en el inicio del curso y con dos partidos de Euroliga a sus espaldas en la semana, estaba, o debía estarlo, perfectamente a la mano de un Covirán local.

