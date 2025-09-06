Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agustín Ubal lanza a canasta en el Palacio de los Deportes. José Miguel Baldomero
El fichaje de Matt Thomas

Una operación con beneficio, no como Ubal, Sergi García o Kramer

Joe Ingles reportó 400.000 euros al CB Granada con su traspaso al Barça, pero la cantidad fue embargada por Seguridad Social y Hacienda

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:10

Dos operaciones recientes de directiva y cuerpo técnico del Covirán se han ganado el aplauso con diferencia. La primera fue traer a Matt Thomas, «que se puso a tiro, porque en julio hubiera sido de locos intentar ir a por un jugador así», afirma Díaz. La otra, la contratación del prometedor Jassel Pérez, muy interesante para el futuro.

Thomas reportará beneficio económico a las arcas del club, un acierto, no como ocurrió con Agustín Ubal y Sergi García, que al final hicieron las maletas sin compensación.

El Covirán reveló que a Ubal se le traspasó gratis al Baxi Manresa, en contra de lo que se había publicado, mientras que por García el Covirán pagó al Río Breogán para que fuera el relevo de Lluís Costa y, después, lo dejó ir. Para colmo, está sin equipo, entrenando con el Real Madrid.

Con David Kramer pasó algo parecido. Pablo Pin se quedó sin el alemán con todo el dolor de su corazón y tampoco el club reclamó nada a La Laguna Tenerife. O al menos que haya transcendido. Y no acudió al derecho de tanteo. Los tinerfeños 'colocaron' en Granada a Todorovic lesionado y a Vicedo, para arrastrar a Costa y Kramer. Aquello salió mal.

Como cuando Joe Ingles fue reclamado por el Barça, lo que significó 400.000 euros de abono al CB Granada en plena campaña. El 'Cebé', ya en manos de Ramiro Pérez de la Blanca y Julián Aranda, no recibió, empero, un céntimo, al ser embargada la cantidad por Seguridad Social y Hacienda. El 'Cebé', décimo clasificado y cerca de la Copa en el ejercicio anterior, descendió al siguiente curso y desapareció tras caer desde la máxima categoría. Ahora Matt Thomas es otra historia.

