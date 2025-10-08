Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ojo morado de Valtonen. Ariel C. Rojas
Manresa

El 'nuevo' Valtonen regresa al lugar donde no consiguió triunfar

Convertido en una pieza clave del Covirán, mucho más tras su gran Eurobasket, el finés se medirá al que fue su primer equipo en España

Jose Manuel Puertas

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:16

Comenta

Cuando este sábado el Covirán Granada dispute la segunda jornada de la Liga Endesa en el pabellón Nou Congost de Manresa, lo hará con varios ... retos por delante. El primero, claro, y más importante, será conseguir el primer triunfo del curso, tras haber sido el único local en caer derrotado en el estreno liguero. Para ello, en una de las 'guaridas' más complicadas de la competición, habrá de poder reencontrarse con un estilo de juego que ha mostrado por momentos en la pretemporada, pero que tanto en el último amistoso preparatorio, frente al UCAMMurcia, como en el debut liguero ante el Joventut Badalona, le costó mucho imponer.

