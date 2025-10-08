El 'nuevo' Valtonen regresa al lugar donde no consiguió triunfar

Cuando este sábado el Covirán Granada dispute la segunda jornada de la Liga Endesa en el pabellón Nou Congost de Manresa, lo hará con varios ... retos por delante. El primero, claro, y más importante, será conseguir el primer triunfo del curso, tras haber sido el único local en caer derrotado en el estreno liguero. Para ello, en una de las 'guaridas' más complicadas de la competición, habrá de poder reencontrarse con un estilo de juego que ha mostrado por momentos en la pretemporada, pero que tanto en el último amistoso preparatorio, frente al UCAMMurcia, como en el debut liguero ante el Joventut Badalona, le costó mucho imponer.

No será desde luego el angosto Congost el lugar más propicio para ello, si bien el estilo intenso y rápido que pretende imponer Ramón Díaz a los rojinegros es similar al que el técnico gallego de los del Bages, Diego Ocampo, gusta de hacer jugar a sus equipos. En ese sentido, un escenario posible es el de un partido de alta anotación por parte de ambos equipos, cortados en cierto modo por patrones similares.

El Covirán buscará estrenar su casillero de victorias en 'territorio comanche', pues nunca ha conseguido volver de Manresa con victoria en ninguna de sus tres visitas. De hecho, solo superó al equipo catalán el curso pasado en el Palacio, tras haber perdido también las dos veces anteriores como local.

A nivel individual, también habrá retos. Por ejemplo, de aquellos que vuelven a la que fue su casa: Pere Tomàs, Babatunde Olumuyiwa y Elias Valtonen vistieron en su día los colores del club manresano. Y especialmente el finés tendrá ganas de hacer un buen partido ante un equipo que le dio su primera oportunidad en España pero en el que se quedó lejos de triunfar. El alero de Eura jugó 57 partidos ACB con lo catalanes en tres temporadas, pero nunca llegó a rendir al nivel al que lo ha hecho en Granada. Ahora, tras su gran Eurobasket, se sabe pieza clave para Díaz y lo quiere demostrar en el Congost, donde jugará con un peculiar 'look': tiene un hematoma en el pómulo tras el codazo que recibió el pasado domingo.