Nuevo ensayo del Covirán a puerta cerrada

El Covirán disputará desde las 19 horas de este jueves su cuarto ensayo de la pretemporada. La formación que dirige desde el banquillo Ramón Díaz se enfrentará al San Pablo Burgos, equipo que retornar a la Liga Endesa tras su ascenso desde la Primera FEB como campeón de la fase regular del curso anterior.

Los granadinos cumplirán el cuarto amistoso de preparación para la liga de la ACB, que comenzará en octubre en el Palacio de los Deportes con la visita del Joventut de Badalona, que traerá en sus filas a Ricky Rubio, que barajó su retirada y optó, tras un paso breve por el Barca, por continuar en competición al menos otra campaña más. Da la casualidad de que el base internacional y ex NBAdebutó como profesional de la máxima categoría en Granada precisamente, y a la temprana edad de 14 años.

El Covirán se desplaza a Madrid para realizar este test contra los burgaleses, en un partido que tendrá lugar a puerta cerrada en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. Es la cuarta cita de los nazaríes, aunque la primera la desarrolló sin marcador frente al UCAM Murcia en la pista 'pimentonera'.

A continuación, recibió al Cartagena de Primera FEB, también sin público, en el Palacio, al que ganó con mucha holgura, para afrontar, posteriormente, la final de la Copa de Andalucía, que cedió, aunque por poco margen y tras dar una interesante imagen, frente al poderoso Unicaja de Málaga, en un choque que albergó la también vecina Córdoba.

Contra el San Pablo Burgos se podrá valorar, seguramente, mejor el potencial nazarí, al tratarse de un adversario de su nivel, no mayor como el Unicaja o menor, como el Cartagena.

Ramón Díaz dispone casi de la totalidad de su plantilla para este encuentro, en concreto de doce de los trece jugadores, al no viajar el alero finlandés Elias Valtonen, que necesita descanso a pesar de haberse incorporado por una intensa actividad competitiva en el Eurobasket con Finlandia, una de las agradables sorpresas del torneo continental.

El San Pablo Burgos regresa a la élite con mucha ilusión. En la pretemporada ha dado señales muy positivas, como en su triunfo (90-88) sobre el Baskonia, aunque de forma más reciente perdió (91-96) la final de la Copa de Castilla y León frente al Palencia, que figura en inferior división, la Primera FEB de la que procede. La plantilla azulona está formada por doce jugadores, siete de ellos nuevos con respecto al equipo que logró el ascenso.

El equipo que comanda el técnico brasileño Bruno Savignani está inmerso en la preparación con la vista puesta en el estreno liguero, que será ante el Bàsquet Girona durante el primer fin de semana de octubre.

Los cinco jugadores que continúan en la plantilla burgalesa mantienen los dorsales del curso pasado. Gudmundsson será el '6', el granadino Pablo Almazán el '8', Corbalán llevará el '10', Dani Díez, el '11' y Fischer, el '40'. En cuanto a las nuevas incrporaciones, siete en total, Samuels Jr. lucirá el '00', Nzosa tendrá el '3', Juan Rubio –bajo el nombre de Niñirola, su segundo apellido– llevará el '7', Neto será el '19', De Sousa el '22' mientras que Meindl y Jackson defenderán el '23' y el '56', respectivamente.

El Silbö San Pablo Burgos programó siete encuentros amistosos antes de que comience la próxima temporada. Empezó con una visita al Alimerka Oviedo Baloncesto, de Primera FEB, para luego encadenar dos partidos como local, aunque su última aparición en el Coliseumserá contra el Casademont Zaragoza.

Después de medirse al Oviedo, recibió al Flamengo, de Brasil, y dos días después, al Baskonia, al que tumbó por dos puntos. Completan la preparación con tres duelos más a domicilio. Tras el doble compromiso en casa, los azulones defendieron sin suerte su corona en la Copa de Castilla y León frente al Palencia. Ahora le llega el turno al quinto compromiso para el equipo de Bruno Savignani, en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, contra el Covirán.

Los dos últimos duelos los fijó ante el Casademont Zaragoza y el Río Breogán. Contra los maños, el partido tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, a las 12.30 horas, en el Coliseum, mientras que la cita frente a los lucenses será una semana después, el domingo 28, también a las 12:30 horas, Aunque el último test será en el Pazo dos Deportes de Lugo.

Hasta la fecha, en las filas burgalesas, destaca el triunfo sobre el Baskonia, de Euroliga. El trío formado por Dani Díez (17 puntos), Gonzalo Corbalán (16) y Jackson (15) lideraron el ataque, en un partido que mantuvo la emoción hasta el último segundo. Dos tiros libres de Fischer fueron decisivos, al situar al San Pablo por delante a falta de cinco segundos, y en el último ataque alavés, Forrest no acertó con su lanzamiento.

El San Pablo tiene la novedad del pívot angoleño Silvio de Sousa, que se sumó a los entrenamientos tras superar el reconocimiento médico. En cambio, Raúl Neto continúa de baja y con un plan específico de recuperación, mientras que el alero granadino Pablo Almazán se vio obligado a parar por unas molestias de gemelo y será duda en la cita de Fuenlabrada.