Jonathan Rousselle posa sonriente en el Palacio de los Deportes. Pepe Marín
Palabra de veterano del Covirán

«Yo también fui novato en su día»

Jonathan Rousselle disculpa a Micah Speight y comprende al estadounidense por ser debutante en ACB, opina que mejorará con el tiempo al mando del Covirán

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:54

El base francés del Covirán Jonathan Rousselle clava una lanza a favor de su compañero de posición, el estadounidense Micah Speight, que ha sido el ... principal foco de las críticas de las dos derrotas consecutivas de los granadinos en la Liga Endesa, compartidas, aunque en menor proporción por tratarse de un jugador secundario, con el alero Travis Munnings, ex Fuenlabrada. Rousselle le disculpa y defiende, porque «es un debutante en la máxima categoría, yo también fui novato», por lo que solicita «paciencia» para que se adapte y, también, está seguro de que «mejorará con el tiempo».

