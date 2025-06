Noua recala en Indonesia

Amine Noua ha recalado en la liga de Indonesia tras despedirse en el Covirán. El internacional francés y entre los mejores valorados de la Liga ... Endesa aprovecha así el tirón del baloncesto asiático y los países exóticos, donde la apuesta es fuerte a nivel económico para atraer a grandes jugadores con excelentes contratos.

Estoy orgulloso de unirme a uno de los equipos más grandes de Indonesia. Aunque no conozco mucho la historia de este equipo, sé que la temporada pasada el SM se reforzó con muchos buenos jugadores extranjeros, uno de ellos Artem Pustovyi. Uno de los jugadores más fuertes a los que me he enfrentado en España. Estuvieron muy cerca del título la temporada pasada, así que ganemos el título esta temporada«, señaló Noua, de 28 años y 2,03.