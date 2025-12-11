Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jonathan Rousselle habla con Kljajic, al que se le busca recambio. José Miguel Baldomero
Incorporaciones a la vista

La necesidad de un escolta físico y generador y un 'center' de garantías

Once jugadores para Andorra ·

El mercado ofrece pocos jugadores al alcance del club, que está abierto a cualquier nacionalidad, asegura Ramón Díaz

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:15

Los once jugadores que quedan en la plantilla del Covirán están disponibles, tras las altas de Brimah y Howard. El equipo suspira por un escolta ... que pueda aportar físico y generar juego, además de un sustituto para Hankins en la zona. Empero, Ramón Díaz admite que no es «el mejor momento para ir al mercado» y que, por ello, están abiertos a extracomunitarios, comunitarios o nacionales.

