La necesidad de un escolta físico y generador y un 'center' de garantías

Los once jugadores que quedan en la plantilla del Covirán están disponibles, tras las altas de Brimah y Howard. El equipo suspira por un escolta ... que pueda aportar físico y generar juego, además de un sustituto para Hankins en la zona. Empero, Ramón Díaz admite que no es «el mejor momento para ir al mercado» y que, por ello, están abiertos a extracomunitarios, comunitarios o nacionales.

«Tenemos activos en el equipo a once hombres para jugar, y estamos en el mercado, pero con prudencia. Sabemos que nos urge fichar a alguien, que tenemos que darnos prisa, pero no queremos equivocarnos. Los siguientes movimientos son muy importantes en las próximas semanas, así que tenemos que acertar», dice el técnico nazarí. Y advierte que «buscamos a un exterior que nos ayude, tanto a nivel físico como en la generación de juego. Y después, a un sustituto para Zach Hankins, que complemente a los dos interiores que ya tenemos en la posición número cuatro».

Agrega que Zach tenía en su contrato una cláusula de salida a Euroliga desde la pretemporada, «y como objetivo personal intentar llegar a esos niveles». Y aclara que «muchos jugadores de este tipo de equipos medios en la tabla tenemos contratos así, donde nos hemos visto beneficiados con un buen dinero. No el dinero que ha salido publicado –250.000 euros– en varios medios. A mí me hubiese gustado quedármelo, ahora que estaba encontrando ese camino que habíamos hablado muchas semanas atrás. Hemos dedicado mucho tiempo con él y trabajo, pero ha tenido su recompensa desde el punto de vista personal. No podemos hacer nada, el club de fuera llega, paga y los jugadores deciden irse. Contra eso no podemos hacer nada, sólo darle la enhorabuena».

Díaz incide en que «la gente quiere un jugador bueno, que tenga experiencia, que no vayamos a equivocarnos, pero no olvidemos que somos el Covirán Granada, y que esos jugadores ganan 500.000, 600.000, 700.000 euros, esas son cifras que, y lo digo con toda la humildad del mundo, nosotros no podemos ni debemos pagar porque, si no, perderíamos parte de la identidad y de lo que somos, y de lo que ha hecho este club siempre, para estar donde estamos en la actualidad».