La afición rojinegra se hizo notar en Córdoba. Jose Manuel Puertas
Copa Andalucía

Multitud de aficionados en Córdoba muestran ganas de ver al fin a su equipo

Nutrida representación de seguidores rojinegros en el primer partido abierto al público de los de Ramón Díaz

Jose Manuel Puertas

Córdoba

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:36

Por mucho que el Eurobasket pueda estar saciando un poco el hambre, la importante presencia de seguidores del Covirán y el Unicaja en Córdoba no ... deja lugar a dudas de que ambas aficiones tienen ganas de baloncesto, lo que reabre en cierto modo el debate sobre esta nueva moda de jugar las pretemporadas, casi al completo, a puerta cerrada. Desde bastante más de una hora antes del inicio del encuentro, resultaba complicado encontrar una plaza de aparcamiento junto al Palacio Vista Alegre de la ciudad califal, por mucho que haya un par de grandes zonas a tal efecto justo al lado de la instalación. El motivo se encontraba fácil, con la marea de camisetas rojinegras y verdes que por allí pululaban.

