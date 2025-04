«Estoy a muerte con el equipo porque cada minuto cuenta mucho»

El pívot madrileño Ivan Aurrecoechea está feliz por su regreso al parqué tras tres jornadas sin participar en los partidos. Además, el Covirán volvió a ... ganar y él tuvo una buena actuación, para colaborar con el séptimo triunfo de forma directa. Afirma que «estoy a muerte con el equipo y cada minuto en pista para mí cuenta muchísimo».

Al tiempo, estima que «ahora somos más jugadores, hay competencia, pero no arrojamos la toalla y el nivel de entrenamiento es altísimo, si alguien bajo los brazos o tiene la mente en otro lado se nota mucho, y no eso no va a ocurrir, ni Pablo (Pin) lo va a permitir en ningún jugador».

–¿El Covirán ve por fin la luz después del apagón de resultados que tuvo?

–Ja, ja. Y nunca mejor dicho lo del apagón. Claro, sin duda el ganar al Manresa es aire nuevo que entra en nuestros pulmones, algo que necesitábamos para este final de temporada. Encadenar tantas derrotas seguidas hace mucho daño mentalmente, lo hemos acusado.

–Se escaparon muchos partidos en los últimos minutos y, sin embargo, con el Baxi Manresa estuvieron fuertes hasta el último instante, remontaron en el último cuarto. ¿Ese puede ser el camino?

–Así es, por la solidez que tuvimos, y hay que mantenerla como sea. Hemos competido a cualquier equipo que ha venido por el Palacio. Nuestro problema, como ha dicho, fue no tener ese aplomo en los últimos minutos, la concentración quizás nos falló y faltó en el momento clave.

–La situación sigue siendo todavía muy delicada, hay que ganar partido a partido conforme llega cada jornada, y casi todo lo que queda... ¿no?

–Nosotros tenemos un objetivo rotundo, que es ganar todos los partidos que quedan. No sabemos si es posible o imposible, ni siquiera nos planteamos eso, pero lo vamos a dar todo para hacerlo posible, para intentarlo.

–No se fijan, imagino, tampoco mucho en los resultados de los rivales directos porque lo principal es que ganar primero, ¿es así?

–Esto es lo principal, como ha dicho, lleva toda la razón, la meta empieza por sumar triunfos. En realidad da igual lo que pase en el resto de los encuentros si nosotros no ganamos, tenemos que centrarnos en lo que hacemos nosotros sin mirar a los demás.

–Y ahora mismo todo depende del marcador que se produzca este sábado en Las Palmas.

–Así es, resultó muy bonito ganar al Manresa y poner la primera piedra, pero todo gira en torno al siguiente encuentro, y la próxima cita es con el Gran Canaria, es que viene, y tenemos la obligación de vencer allí por difícil que sea, es lo más importante ahora mismo.

–¿Han hablado sobre el planteamiento táctico del partido contra el Dreamland, le ha dicho Pablo Pin alguna consigna?

–Todavía creo que es pronto. N hemos analizado todavía los puntos fundamentales de esa cita. Nos hemos centrado más hasta el momento, al ser principio de semana, en el partido anterior, como ha comentado, llegamos a la conclusión de que fuimos muy sólidos en los últimos minutos y eso es lo que queremos hacer a partir de ahora y que se cumpla siempre. La idea es jugar con el mismo orden con el que jugamos los dos últimos cuartos, aquí, en el Palacio de los Deportes frente al Manresa y, por ahora eso es lo que hemos tocado y analizado con detalle. En cuanto al Gran Canaria todavía no hemos reparado en su 'scouting'.

–El séptimo triunfo fue balsámico y, al mismo tiempo, en su caso, ¿conllevó una doble satisfacción, porque participó plenamente de él?

–Totalmente de acuerdo con lo que dice, ese sentimiento tuve y esa emoción, porque por fin pude ayudar al equipo más que simplemente estar animando en el banquillo, o dándolo todo en los entrenamientos. Sin duda, fue increíble poder sacar una victoria así también, con la forma en la que lo hicimos, con una remontada, sin perder la fe y con lucha constante, además frente a un gran rival, que destaca en la actual temporada.

–Su presencia en la cancha es irregular a lo largo de la temporada. ¿Asumió su rol con Wiley y Rubén Guerrero?

–Sí, no hay ningún problema con eso, al final así es en el deporte profesional, y más cuando vas a un equipo con un planteamiento como el que fijó Pablo, en el que yo iba a ser el último jugador en la pintura. Lo hablamos y yo acepté la situación personal, de fichar para ser el tercer 'cinco' de la plantilla y pelear por ganarme minutos en la pista, no pasa nada y todo es normal.

–Pero luego Wiley se fue y tuvo mayor presencia...

–Ahí tuve, es verdad, bastante protagonismo por las circunstancias que se produjeron, había menos jugadores y muchas bajas, Pablo tiró bastante de Rubén (Guerrero) y de mí.

–Empero, se incorporó 'Gio' y otra vez desapareció, incluso del todo durante tres jornadas...

–Así es, no jugué ni un minuto en esos partidos, pero yo seguí preparándome a fondo y esforzándome en los entrenamientos. A 'Gio' y otros jugadores los ficharon para que el equipo dispusiera de más recursos, eran necesarios. También fui yo necesario en la etapa que hubo muchas lesiones y ausencias, a mi Pablo a veces me pide garra y esa energía que se necesita en la cancha, y yo creo que la he aportado y lo he hecho, que la aporta, que ayudo y que estoy ahí disponible para lo que me pida. Mi obligación es seguir en los entrenamientos con trabajo duro, cada día, así como en los partidos sentirme listo y siempre animando a mis compañeros.

–Además, responde a las llamadas y aprovecha las oportunidades con entrega, ¿se siente un jugador querido y que conecta con la afición por su bravura?, Pin no puede tener queja...

–Cada minuto cuenta mucho para el equipo, y en mi caso todavía más. Para mí el jugar en esta liga, da igual contra quién sea o dónde sea, es especial.

–¿Le costó mucho adaptarse a la ACB, notó grandes diferencias con respecto a la Primera FEB?

– La calidad de los jugadores de la Liga Endesa supone un salto muy grande. Quizá a nivel de jugador nacional a lo mejor no hay tanto salto, pero sí en los extranjeros. Es un juego mucho más mental, táctico, muy físico, aunque la LEB Oro lo es.

–¿Cómo ve su futuro, como cola de león o cabeza de ratón, en FEB sería más importante seguro?

–Estoy centrado en los cinco partidos que nos quedan, tengo contrato en el Covirán por otra temporada y es muy posible que me queda por tanto en Granada, en la categoría que sea.

–¿Encajaron las nuevas piezas en la plantilla, Pin no quiere egoísmo?

–A los nuevos que llegaron se les pide un extra, tienen que entender la situación en la que se encuentra el equipo y mentalidad para ir a tope, están motivados, nos han dado muchas cosas, aunque no es fácil adaptarse rápido y entrenamos a muy alto nivel, si alguien baja los brazos se nota mucho, ahora estamos casi completos, hay competencia, lo que eleva la entrega y tener máxima concentración. Yo estoy a muerte con el equipo.