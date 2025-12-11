El Morabanc Andorra depende mucho del ritmo alto y las ventajas que crea su manejador Evans

El Morabanc Andorra marca la permanencia para el Covirán y es su próximo rival, se repite la historia del Casademont Zaragoza. El cuadro de Joan ... Plaza dispone de tres triunfos. Se trata de un equipo que intenta jugar siempre a un ritmo alto, que marca un base experto y clave como es Shannon Evans, que genera prácticamente todas las ventajas del equipo andorrano, es un cualificado manejador de balón.

Además, los del Principado disponen de jugadores interiores referentes, en especial a nivel de tamaño, como son Artem Pustovyi, de 2,19, y Rubén Guerrero, con 2,13.

También Plaza cuenta con varios jugadores que anotan muy bien de tres, con excelentes porcentajes, como Stan Okoye, Evans, Rafa Luz, Bassas z o Kuric. Todo ello con unos 'cuatros' que también tienen en el lanzamiento la virtud, otros tiradores, como son los casos de Justin Mckoy e Yves Pons, lo que enriquece al equipo a nivel de anotación en la pintura.

En defensa, en cambio, el Andorra es uno de los equipos que más sufre, dado que sus rivales anotan en torno al 60% en tiros de dos dentro, en la zona. Esto es un aspecto que el Covirán debería ser capaz de explotar. Los andorranos reciben muchos puntos por el interior. Ahí se le puede hacer daño, una bazas a jugar, para a partir de ello encontrar más espacio en el exterior, y mejores situaciones de tiro para Matt Thomas y compañía. Esto es algo que el Covirán busca cada jornada.

El Morabanc fue arrollado por el Barça en el Palau, aunque fue de más a menos y la ventaja se hizo evidente a partir del descanso. 16-14 y 38-30 fue el marcador de los dos primeros cuartos, pero Joel Parra (24 puntos y 9 rebotes en su haber) fue protagonista, para disparar a los Xavi Pascual a los 22 puntos de ventaja: 73-51. Al final, demoledor 102-71.