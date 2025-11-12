Moncho aplaca la euforia y quiere recuperar a Fjellerup
El entrenador del Girona Bàsquet resta importancia al triunfo sobre el Barça porque entiende que la Liga Endesa es un maratón
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:23
El Girona Bàsquet dio la campanada la pasada jornada al igual que el Covirán y el Morabanc Andorra. El equipo del Principado derrotó al Unicaja, ... pero los gerundenses, próximos rivales de los nazaríes, este sábado en el pabellón de Fontajau, tumbaron a un histórico y representante español en la Euroliga, igual que los hombres de Ramón Díaz, todo un Barca, tan poderoso como el Valencia, pero con la diferencia de que, mientras los taronjas dominan la Liga Endesa, los azulgranas tienen las mismas victorias –dos– que la formación que comanda el experto técnico Moncho Fernández.
El triunfo del club de Marc Gasol y la forma en la que se produjo, de paliza, pasó factura de forma severa a la tropa de Juan Carlos Navarro, hasta el extremo de que la 'Bomba' explotó y se produjo la primera destitución en un banquillo de ACB en el actual curso. Joan Peñarroya, ya cuestionado la pasada temporada por la irregularidad de los culés, fue la víctima del gran triunfo del Girona. El duelo del sábado contra el Covirán será, por tanto, un pulso entre matagigantes. El marcador de 96-78 fue aplastante y humillante. El escolta argentino Maxi Fjellerup fue a única baja por lesión en las filas del Girona, aunque está «cerca» de volver al equipo, detalló Moncho Fernández, al tiempo que explicó «sigue con dolores y será duda».
El entrenador se mostró pletórico, por el triunfo y «sobre todo por la forma en la que lo conseguimos, con rebote, lucha y mucho esfuerzo». Y resaltó que su equipo supo «compartir la pelota», ser generosos y así encontrar los tiros adecuados en ataque.
El técnico gallego destacó que el Girona estuvo «muy bien» a lo largo de los 40 minutos del partido y que fue «un día para estar feliz», pero rápidamente pasó página, y quiso mentalizar a los suyos de que «no hay que estar muy arriba con las victorias ni muy abajo con las derrotas. La liga es muy larga y tenemos que trabajar duro todos los días, en los entrenamientos y los partidos, como pasó en este último contra el Barcelona». Fernández, sabio del baloncesto y con muchas tablas en la máxima categoría, recordó que la temporada es «una maratón». Aplaca la euforia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión