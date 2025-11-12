Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maxi Fjellerup busca el enceste contra el Morabanc Andorra. Dani Catalán (ACB PHOTO)
Girona, próximo rival del Covirán

Moncho aplaca la euforia y quiere recuperar a Fjellerup

El entrenador del Girona Bàsquet resta importancia al triunfo sobre el Barça porque entiende que la Liga Endesa es un maratón

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:23

Comenta

El Girona Bàsquet dio la campanada la pasada jornada al igual que el Covirán y el Morabanc Andorra. El equipo del Principado derrotó al Unicaja, ... pero los gerundenses, próximos rivales de los nazaríes, este sábado en el pabellón de Fontajau, tumbaron a un histórico y representante español en la Euroliga, igual que los hombres de Ramón Díaz, todo un Barca, tan poderoso como el Valencia, pero con la diferencia de que, mientras los taronjas dominan la Liga Endesa, los azulgranas tienen las mismas victorias –dos– que la formación que comanda el experto técnico Moncho Fernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  4. 4 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  5. 5 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  6. 6 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  7. 7 Los cinco minutos que han hecho saltar por los aires la Mesa del Aeropuerto Granada-Jaén
  8. 8 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moncho aplaca la euforia y quiere recuperar a Fjellerup

Moncho aplaca la euforia y quiere recuperar a Fjellerup