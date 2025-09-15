Mimos para un Valtonen que llegará esta semana con muchos minutos acumulados

La incorporación de Elias Valtonen al Covirán Granada permitirá esta semana, por fin, que el club rojinegro tenga a toda su plantilla ya en Granada, ... después de que Beqa Burjanadze se sumara a los entrenamientos a finales de la semana pasada y, de hecho, ya disputara minutos el sábado en Cördoba frente al Unicaja Málaga.

Sin embargo, a diferencia del georgiano, la percepción que existe en el cuerpo técnico del Covirán es la de que tendrá que tener cuidado con los primeros días del finés en la ciudad. Esto es así por la gran acumulación de minutos que el nórdico ha tenido en el Eurobasket, donde ha sido uno de los jugadores más empleados por Lassi Tuovi, seleccionador de una Finlandia que se quedó con la miel de una medalla en los labios. En concreto, Valtonen ha sido el tercer jugador que más minutos ha pasado sobre la cancha, con una media de 21'8 en los nueve partidos del cuadro finés. Además, su importancia ha sido especialmente alta en la fase de cruces celebrada en Riga, cuando el alero rojinegro desarrolló su mejor juego tras una fase de grupos más dubitativa, por lo que la sobrecarga de minutos en sus piernas es alta.

Por ello, parece bastante probable que Valtonen descanse algún día, incluso cuando llegue a Granada tras pasar por su país, y de hecho su presencia el jueves ante el San Pablo Burgos (pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, 19 horas a puerta cerrada) está prácticamente descartada por parte del cuerpo técnico, consciente de la importancia del alero en los esquemas y de la necesidad de que llegue bien de forma al inicio oficial del curso liguero, previsto para el domingo 4 de octubre a las 12.30 horas ante el Joventut Badalona.

Y es que a nadie escapa que, a sus 26 años, en la que será su tercera temporada en la ciudad de la Alhambra, Elias Valtonen jugará un papel capital en el nuevo Covirán tanto en ataque como en defensa. Tras un Eurobasket del que ha salido claramente revalorizado después de su alto nivel en la fase de eliminatorias, el finlandés se presupone como una pieza de máxima relevancia para Ramón Díaz, que por el momento cuenta solo con Travis Munnings en el puesto de '3' puro. De hecho, el otro jugador que podría ocupar ese puesto –también el de '4'–, el capitán Pere Tomàs, parece partir de una posición retrasada en los planes del entrenador. No en vano, pese a estar disponible el sábado en Córdoba tras superar una molestias de espalda, el mallorquín no saltó a la cancha. «Hemos querido usar una rotación de 11 para competir al máximo nivel», justificó Díaz.