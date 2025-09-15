Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Penetración de Valtonen en la semifinal del Eurobasket. FIBA
Mimos para un Valtonen que llegará esta semana con muchos minutos acumulados

La destacada participación del alero finlandés en el Eurobasket hará al Covirán tratar con cautela su incorporación al grupo

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:37

La incorporación de Elias Valtonen al Covirán Granada permitirá esta semana, por fin, que el club rojinegro tenga a toda su plantilla ya en Granada, ... después de que Beqa Burjanadze se sumara a los entrenamientos a finales de la semana pasada y, de hecho, ya disputara minutos el sábado en Cördoba frente al Unicaja Málaga.

