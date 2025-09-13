Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz, pensativo. Jose Manuel Puertas
Valoración

«Estamos mejor de lo que esperaba a estas alturas a nivel de conjunción», valora Ramón Díaz

El técnico del Covirán lanza un aviso a Zach Hankins: «si quiere jugar 25 o 27 minutos en este equipo, tiene que estar mejor físicamente»

Jose Manuel Puertas

Córdoba

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:42

El entrenador del Covirán, Ramón Díaz valoró el rendimiento de su equipo en la Copa Andalucía como «muy positivo» argumentando que «contra Murcia jugamos 20 ... minutos buenos, contra Cartagena 25 y esta vez creo que el partido ha sido excelente, quitando algunos detalles del final» y se mostró «optimista en que, con el trabajo de las dos próximas semanas, lleguemos al inicio de Liga como queremos, porque le hemos competido a uno de los mejores de la misma». El granadino, de hecho, expuso que «estamos mejor de lo que esperaba a nivel de conjunción, porque tenemos nueve jugadores nuevos y nos falta Elias Valtonen».

