«Estamos mejor de lo que esperaba a estas alturas a nivel de conjunción», valora Ramón Díaz

El entrenador del Covirán, Ramón Díaz valoró el rendimiento de su equipo en la Copa Andalucía como «muy positivo» argumentando que «contra Murcia jugamos 20 ... minutos buenos, contra Cartagena 25 y esta vez creo que el partido ha sido excelente, quitando algunos detalles del final» y se mostró «optimista en que, con el trabajo de las dos próximas semanas, lleguemos al inicio de Liga como queremos, porque le hemos competido a uno de los mejores de la misma». El granadino, de hecho, expuso que «estamos mejor de lo que esperaba a nivel de conjunción, porque tenemos nueve jugadores nuevos y nos falta Elias Valtonen».

Respecto a los puntos que aún ha de mejorar su equipo, señaló son «muchos todavía», incidiendo en «detalles tácticos defensivos, como los tiros de Kravish a los que no hemos llegado». Además, aceptó haber «sufrido en el rebote, como en partidos previos» así como con el juego rápido de Unicaja. «Tenemos que correr igual para atrás que para adelante», recordó.

En cuanto a la clara apuesta por el triple, avisó que «está claro que, cuando juegas con un volumen alto de tiros de tres, va a haber momento de desacierto, pero el objetivo tiene que ser estar cerca de un 40%, que es lo que nos hará ganar partidos, pero la mentalidad está encima de la mesa y, si fallamos los seis primeros tiros, seguiremos tirando. El equipo lo tiene claro», dijo.

Mientras, no escondió que queda mucho trabajo por delante con Zach Hankins. «Le hemos pedido que, si quiere jugar en este equipo 25 o 27 minutos, tiene que estar mejor físicamente de lo que está ahora mismo», aunque mostró tranquilidad porque «está comprometido al 100% con el equipo y espero ver su mejor versión en dos semana».