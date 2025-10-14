Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tiempo muerto de Ramón Díaz en el partido ante el Baxi Manresa. J. Alberch
Covirán Granada

Matt Thomas y el objetivo de poder encontrarlo mejor en los sistemas ofensivos

El escolta es el jugador con más minutos de toda la Liga Endesa, pero es el octavo de la plantilla rojinegra en cuanto a

Jose Manuel Puertas

Martes, 14 de octubre 2025, 23:25

Uno de los grandes problemas del Covirán Granada en lo que va de Liga Endesa está siendo encontrar buenas opciones de tiro para su principal ... amenaza ofensiva, Matt Thomas. El escolta de Illinois está siendo marcado estrechamente por los rivales, como ya demostró el Joventut en la jornada inaugural con Adam Hanga ejerciendo de auténtica lapa, y el pobre acierto de la mayor parte de sus compañeros no está haciendo sino redoblar los esfuerzos sobre el exjugador de Valencia Basket y Obradoiro, que de momento se está encontrando bastante incómodo en la ofensiva del equipo rojinegro.

