Matt Thomas y el objetivo de poder encontrarlo mejor en los sistemas ofensivos

Uno de los grandes problemas del Covirán Granada en lo que va de Liga Endesa está siendo encontrar buenas opciones de tiro para su principal ... amenaza ofensiva, Matt Thomas. El escolta de Illinois está siendo marcado estrechamente por los rivales, como ya demostró el Joventut en la jornada inaugural con Adam Hanga ejerciendo de auténtica lapa, y el pobre acierto de la mayor parte de sus compañeros no está haciendo sino redoblar los esfuerzos sobre el exjugador de Valencia Basket y Obradoiro, que de momento se está encontrando bastante incómodo en la ofensiva del equipo rojinegro.

En todo caso, la confianza de Ramón Díaz en el escolta es máxima, tal y como se desprende de que Thomas es, hasta el momento, el jugador más utilizado de toda la competición, promediando 30 minutos por partido –32 ante el Joventut, 28 en Manresa–, lo que da buena muestra de lo 'necesitado' que está su entrenador de que el norteamericano logre por fin afinar la muñeca y desatascar el ataque rojinegro. Como dato curioso, por cierto, el tercer jugador que más tiempo ha pasado hasta ahora en la pista también es del Covirán, en la figura del ala-pívot croata Luka Bozic –29 minutos de promedio–. Eso sí, el impacto del jugador procedente del Hiopos Lleida está siendo, por ahora, mucho más alto que el de Thomas.

En ese sentido, acudiendo a la estadística avanzada, que suele reflejar con bastante certeza las claves de los diferentes equipos, hay un dato que llama poderosamente la atención. Se trata del llamado USG% –porcentaje de uso–, que hace alusión al número de posesiones que cada jugador finaliza (lanzando a canasta, recibiendo una falta o perdiendo el balón) mientras está en la cancha. Se trata, pues, de una buena vara de medir el peso de cada jugador en la ofensiva de un equipo. Y el dato que sorprende hasta el momento es el de que Matt Thomas solo es el octavo jugador del Covirán en dicho 'ranking'. En román paladino, al equipo granadino le está costando mucho generar ventajas al de Illinois, que se caracteriza principalmente por ser un finalizador, no un jugador que, a través del bote, se genere sus propios lanzamientos.

Poco usado

En los dos partidos que el Covirán ha jugado hasta el momento, Thomas apenas ha sido el 'ejecutor' de los ataques en el 14'98% de las posesiones sucedidas cuando él estuvo en la cancha –que, por otra parte, como se ha visto, es bastante tiempo–. Por delante de él aparecen hasta siete integrantes del equipo rojinegro. A saber, de menor a mayor, Zach Hankins (15'11%), Micah Speight (16'71%), Elias Valtonen (17'38%), Jonathan Rousselle (19'34%), Luka Bozic (20'06%), Beqa Burjanadze (20'09%) y Jovan Kljajic (25'95%). Por detrás, de los jugadores que han disputado los dos partidos, solo tienen menos porcentaje de uso que el escolta, Travis Munnings (12'62%) y Babatunde Olumuyiwa (11'28%).

Se trata, sin duda, de un dato llamativo y, probablemente, nada deseado por Ramón Díaz, al que a buen seguro le gustaría que Matt Thomas pudiera finalizar en muchas más ocasiones los ataques de su equipo, lo que significaría que está recibiendo el balón en situaciones propicias para lanzar a canasta. Pero la realidad es que, por el momento, no está siendo así, y es en ello en lo que se afana el cuerpo técnico rojinegro en estos días, al objeto de conseguir revertir esta situación cuanto antes, a ser posible incluso ya desde este domingo frente al Baskonia.

Del indicado dato de porcentaje de uso se extraen más conclusiones. Llama la atención el hecho de que Kljajic y Burjanadze sean los principales finalizadores cuando juegan. El montenegrino es el séptimo hombre más empleado –17 minutos de media– y el georgiano, el noveno –promedia 11 minutos– pero, bien porque la defensa rival les concede más, o bien por sus menores complejos, asumen mucha responsabilidad al participar.