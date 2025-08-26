Matt Thomas llega este miércoles a Granada

El club cubrirá el 'dos' con Jassel Pérez por si el anotador americano fuera reclamado por un equipo de la Euroliga

Víctor M. Romero Martes, 26 de agosto 2025, 19:00

La llegada a Granada del escolta estadounidense Matt Thomas está prevista para este miércoles. El 'killer' del equipo aterrizará en el aeropuerto de Málaga y se trasladará a la ciudad de la Alhambra, para asistir al protocolario reconocimiento médico del club y conocer, lo antes posible, al entrenador Ramón Díaz y sus nuevos compañeros en el Palacio de los Deportes.

La próxima incorporación del escolta dominicano Jassel Pérez, que está muy cerca de cerrar su compromiso con el Covirán por dos temporadas, aseguraría al equipo granadino un 'dos' de calidad en caso de que Matt Thomas no terminara la temporada con los rojinegros.

De ahí que el Covirán tenga prácticamente fichado a Pérez, pendiente de flecos, al que Ramón Díaz tuvo a sus órdenes en el Capitanes de Ciudad de México y con el que guarda muy buena relación.

Ya pasó esto con Amine Noua. Este tipo de jugador, como es Thomas, de nivel Euroliga, tiene una cláusula en el contrato que le permite marcharse antes de tiempo, si se produce una oferta de algún participante de la principal competición continental.

El francés Noua no la utilizó aunque se especuló con el Villeurbanne, aunque sí ocurrió tal caso con Joe Thomasson, que preparó rápido las maletas hacia el Maccabi, influido también por irregularidad y poca adaptación al vestuario.

La idea del club, lógicamente, es que Matt Thomas acabe la temporada con el Covirán, pero contempla la posibilidad de que sea reclamado antes de tiempo y, por eso, quiere tener en la recámara a Jassiel Pérez, un jugador muy interesante y que no ocupa plaza de extracomunitario como el estadounidense, al ser 'cotonou'.