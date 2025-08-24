Matt Thomas, experiencia ACB, Euroliga y NBA para el Covirán Granada El escolta completa de esta forma la plantilla dirigida por Ramón Díaz

El Covirán Granada ya tiene al jugador que necesitaba para dar por cerrada la plantilla para la próxima temporada en la Liga Endesa. Matt Thomas se ha convertido en nuevo integrante del club rojinegro. El escolta, de 191 centímetros y que cumplió 31 años el pasado 4 de agosto, será de esta forma en el último fichaje del equipo dirigido por Ramón Díaz para su cuarto año en la categoría.

Matt Thomas es un excelente tirador que posee una experiencia contrastada en Liga Endesa, Euroliga y en NBA. El estadounidense ha registrado durante todas sus temporadas como profesional un espectacular porcentaje de acierto en el lanzamiento exterior.

El nuevo jugador del Covirán Granada llegó a la Liga Endesa de la mano del Monbus Obradoiro para dar el salto la siguiente campaña al Valencia Basket. En 59 partidos en ACB registró unos promedios de 13'5 puntos (50% de acierto en T2 y 47% en T3), 2 rebotes, 2 asistencias y 11'4 de valoración.

Su mejor actuación la firmó gracias a los 30 puntos y 34 de valoración con los que acabó el encuentro disputado entre el conjunto gallego y el MoraBanc Andorra. A pesar de ello, con la escuadra taronja fijó su tope de triples en un mismo partido al convertir 7 de 9 intentos. Además, el escolta ganó el concurso de triples celebrado durante la Supercopa Endesa en 2018 con el récord histórico de la competición gracias a 80 puntos de los 90 posibles.

De Valencia a la NBA

Tras salir de Valencia Matt Thomas hizo las maletas rumbo a la NBA. En la mejor liga del mundo pasó tres temporadas, dos de ellas en Toronto Raptors y una a caballo entre Utah Jazz y Chicago Bulls. En los 126 partidos disputados tuvo un acierto desde el triple del 40'6%.

El escolta salió de Estados Unidos rumbo a Europa para vestir las camisetas de Panathinaikos y Alba Berlín. Entre el conjunto griego y el alemán el nuevo jugador del Covirán Granada ha disputado un total de 61 partidos en Euroliga, competición en la que ha promediado un 44% de acierto desde la línea exterior.

Con la incorporación de Matt Thomas el Covirán Granada se asegura amenaza exterior, además de un jugador con experiencia contrastada y excelentes porcentajes en las 3 mejores competiciones de baloncesto del mundo.