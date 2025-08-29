Matt Thomas entrena a medio gas por primera vez

Víctor M. Romero Viernes, 29 de agosto 2025, 17:56 | Actualizado 18:09h. Comenta Compartir

Matt Thomas realizó su primer entrenamiento con el Covirán en el Palacio de los Deportes, poco después de conocer a sus nuevos compañeros y mantener una conversación con el entrenador Ramón Díaz. El alero estadounidense se preparó a medio gas y solo durante la mitad de la sesión, para rodarse de forma paulatina.

Matt Thomas es un excelente tirador que posee una experiencia contrastada en Liga Endesa, Euroliga y en NBA. El estadounidense ha registrado durante todas sus temporadas como profesional un espectacular porcentaje de acierto en el lanzamiento exterior, por encima del cuarenta por ciento de éxito.

El nuevo jugador del Covirán Granada llegó a la Liga Endesa de la mano del Monbus Obradoiro, siendo un dfescubrimiento de José Luis Mateo, para dar el salto la siguiente campaña al Valencia Basket. En 59 partidos en ACB registró unos promedios de 13'5 puntos (50% de acierto en T2 y 47% en T3), 2 rebotes, 2 asistencias y 11'4 de valoración.

Su mejor actuación la firmó gracias a los 30 puntos y 34 de valoración con los que acabó el encuentro disputado entre el conjunto gallego y el MoraBanc Andorra. A pesar de ello, con la escuadra taronja fijó su tope de triples en un mismo partido al convertir 7 de 9 intentos. Además, el escolta ganó el concurso de triples celebrado durante la Supercopa Endesa en 2018 con el récord histórico de la competición gracias a 80 puntos de los 90 posibles.

Tras salir de Valencia, Matt Thomas hizo las maletas rumbo a la NBA. En la mejor liga del mundo pasó tres temporadas, dos de ellas en Toronto Raptors y una a caballo entre Utah Jazz y Chicago Bulls. En los 126 partidos disputados tuvo un acierto desde el triple del 40'6%.

El escolta salió de Estados Unidos rumbo a Europa para vestir las camisetas de Panathinaikos y Alba Berlín. Entre el conjunto griego y el alemán el nuevo jugador del Covirán Granada ha disputado un total de 61 partidos en Euroliga, competición en la que ha promediado un 44% de acierto desde la línea exterior.

Con la incorporación de Matt Thomas el Covirán Granada se asegura amenaza exterior, además de un jugador con experiencia contrastada y excelentes porcentajes en las tres mejores competiciones de baloncesto del mundo.