Matt Thomas, apto para el Covirán

Matt Thomas es un fichaje de relumbrón para el Covirán dada su trayectoria por las ligas más competitivas del mundo, como son la NBA, la Euroliga y la española, la Liga Endesa. El prestigio que trae el alero estadounidense lo convierte en uno de los buques insignia del proyecto de Ramón Díaz en la ACB.

Incluso ha podido sorprender que un jugador de su calidad haya optado por un equipo como el granadino, cuyo cometido será la lucha por la permanencia.

Thomas pasó el reconocimiento médico pertinente este jueves sin incidencias significativas en el Hospital La Inmaculada, como ya hicieran el resto de sus compañeros, y se sumará a la preparación este viernes, que será cuando realice su primer entrenamiento con el grupo y una vez que conozca al entrenador Ramón Díaz, al resto del cuerpo técnico y a los jugadores del cuadro rojinegro, a partir de ahora negro: los 'hombres de negro.2' tras el apodo de los del Surne Bilbao, a tenor de la primera indumentaria elegida por el club para la temporada, que arrancará en octubre y una vez termine el Eurobasket.

En la plantilla nazarí todo son caras nuevas, aunque algunos sí se conocen de haber competido en la misma división. Quedan cuatro miembros del anterior conjunto: los nacionales Pere Tomàs e Iván Aurrecoechea, más el francés Jonathan Rousselle y el finlandés Elias Valtonen, por tanto una base, aunque pequeña, que se entiende. El resto tendrá que compaginar el trabajo, unir su baloncesto y tratar de compenetrarse en el parqué lo máximo posible.

Travis Munnings, por ejemplo, coincidió con el base Micah Speight antes de militar en la Primera FEB, donde echaron raíces los dos, como futuros debutantes en la Liga Endesa. El alero bahameño, en el que también se concentrarán las esperanzas del Covirán, además del 'killer' Matt Thomas, para la aportación anotadora desde el perímetro, pasó dos temporadas en la segunda división de Francia en las filas del Pau-Orthez, un histórico venido a menos, en el que defendió sus colores el emergente base estadounidense.

Speight puede ser un caso similar al sueco Pantzar, que cuajó rápido en Bilbao, y conoce el baloncesto español desde que recaló en Oviedo, en 2020, y Palencia, para ascender con Morabanc Andorra y San Pablo Burgos, además de que Ramón Díaz le conoce del posterior tránsito por México, enrolado en el Fuerza Regia de Monterrey, el mismo club de destino del exnazarí Scott Bamforth, como si un trueque se hubiera producido.

La preocupación sobre que Thomas pudiera utilizar la cláusula de su contrato y quedara libre, ante una oferta de Euroliga dentro de la misma campaña, la suaviza la futura incorporación de Jassel Pérez, así como la compensación económica que supondría el suculento traspaso.