Luka Bozic se queda seco en la pesadilla del Covirán Granada en Fontajau

Luka Bozic experimentó una auténtica pesadilla sobre la pista de Fontajau. La visita a Girona sacó la peor versión del croata, que se quedó seco ... en cuanto a guarismos mientras presenciaba la resurrección local sin poder hacer nada por salvar el partido para el Covirán.

No hay más que dirigirse a las estadísticas para comprobar el paupérrimo rendimiento del ala, el más decepcionante hasta la fecha desde su llegada tras haber cuajado grandes actuaciones como rojinegro. Pese a ser el segundo efectivo de Ramón Díaz con más minutos en la cancha giruní, Bozic sufrió en exceso con los férreos marcajes de los rivales, que le negaron el aro en múltiples ocasiones.

El jugador únicamente fue capaz de anotar un punto en los más de 26 minutos que disputó frente al Girona. Fue de tiro libre, siendo incapaz de anotar su otro intento. También probó en una ocasión con un lanzamiento dentro del perímetro, pero no hubo fortuna. Desde la línea de 6,75 ni se atrevió por más que la semana pasada lograra un porcentaje perfecto en el triple –dos de dos–.

Dos pérdidas de balón redondearon la mala tarde de Bozic, que se evidenció más todavía en la 'pájara' que lastró al equipo de Díaz en el tercer cuarto. Con el balcánico sobre la pista, los rojinegros anotaron 14 puntos menos que el contrario. Un más/menos revelador de su esfuerzo en vano.

Intocable

El técnico del Covirán mantuvo a Bozic en el quinteto durante más de la mitad de cada período, a la espera de una iluminación que alterara el rumbo del encuentro que nunca llegó. Más allá de su pinchazo en Fontajau, el buen hacer del ala –también como 'center'– en otros partidos lo convierten hoy por hoy prácticamente en intocable.

Sobre todo llegó a destacar en el poste bajo, un rol más propio de Babatunde Olomuyiwa y de Zach Hankins. El de Michigan empieza a cuajar tras un comienzo con más sombras que luces, lo que podría destinar a Bozic a otras funciones en la cancha.