Lluís Costa regresa a Granada para ayudar al Covirán. FCBG
Incorporación sorpresa

Lluís Costa ya está en Granada

El base catalán llegó a última hora del día a la ciudad tras aterrizar en el aeuropuerto de Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:26

Lluís Costa ya está en Granada. El base barcelonés vuelve al Covirán después de pasar una temporada en La Laguna Tenerife, más la pretemporada y el inicio de la actual en la Liga Endesa, tres jornadas, para sumarse al grupo que comanda desde el banquillo Ramón Díaz.

El internacional es un hombre muy querido y dejó su huella en la ciudad tras lograr el ascenso a la máxima categoría y lograr dos permanencias en la élite. Costa apenas contó para Txus Vidorreta en Tenerife, con bases de fama por delante como Marcelinho Huertas o Fitipaldo. Su presencia fue muy limitada en la pista y en la actual competición sólo dispuso de cuatro segundos.

Costa retorna a un club donde se siente cómodo, sabe que le darán protagonismo y con un afecto recíproco hacia directos y técnicos. Anoche aterrizó en el aeuropuerto de Málaga desde Tenerife y luego viajó en coche hasta Granada, por lo que esta mañana se sumará a los entrenamientos y estará disponible para la salida a Barris Nord del sábado.

