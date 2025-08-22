Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El equipo U22 refuerza la pretemporada del Covirán. Ariel C. Rojas
Filial

La Liga U22: una oportunidad para que los jóvenes evolucionen desde Granada

El tsunami económico que llega desde la NCAA estadounidene ha llevado a ACB, FEB y CSD a mover ficha para retener el talento local

Jose Manuel Puertas

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:19

De un par de años a esta parte, la nueva dimensión económica de la NCAA, la liga universitaria estadounidense, ha puesto en jaque a la ... inmensa mayoría de las canteras europeas. A la histórica posibilidad de compatibilizar deportes y estudios en el país de las barras y estrella se une ahora la opción para los jóvenes de ganar cantidades económicas absolutamente inviables en Europa para jugadores que no sean estrellas. Por ello, el éxodo al otro lado del Atlántico está siendo incesante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  3. 3

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  4. 4

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  5. 5

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  6. 6

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  7. 7 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
  8. 8 El arriero granadino de 97 años que fue estraperlista de la posguerra en la Alpujarra
  9. 9 El mirador más alto y con mejores vistas de la península se encuentra en Granada
  10. 10 El SEPE oferta más de 2.000 puestos para trabajar de administrativo sin necesidad de saber inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Liga U22: una oportunidad para que los jóvenes evolucionen desde Granada

La Liga U22: una oportunidad para que los jóvenes evolucionen desde Granada