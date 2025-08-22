La Liga U22: una oportunidad para que los jóvenes evolucionen desde Granada

De un par de años a esta parte, la nueva dimensión económica de la NCAA, la liga universitaria estadounidense, ha puesto en jaque a la ... inmensa mayoría de las canteras europeas. A la histórica posibilidad de compatibilizar deportes y estudios en el país de las barras y estrella se une ahora la opción para los jóvenes de ganar cantidades económicas absolutamente inviables en Europa para jugadores que no sean estrellas. Por ello, el éxodo al otro lado del Atlántico está siendo incesante.

De esa crisis, surge una rendija de oportunidad en la nueva Liga U22, auspiciada por la ACB, la FEB y el Consejo Superior Deportes para frenar la hemorragia de talento. Y en ella participará, junto a otro catorce equipos de la Liga Endesa, el club granadino, en este caso bajo el nombre de Stellantis & You Granada.

Al frente del equipo rojinegro estará Samuel Gómez, reputado entrenador de cantera, cuya mano derecha será Andrea Pecile. Sobre la cancha, séniors como Luca Medal y Osi Cerdá –ya habituales con el primer equipo el pasado curso–, el repescado Álvaro Fernández, 'Mena', con dos temporadas en Segunda FEB a sus espaldas, o Ibai Hendrickx, fichado del CBArmilla. Completarán el equipo, que actuará como local los viernes en el Palacio de los Deportes –horario por concretar–, miembros de los equipos júnior y cadete rojinegros, que la temporada pasada alcanzaron sus respectivos campeonatos de España. Ahora, se les abre la opción de seguir jugando un paso más allá, en un escalón más lógico que el que existe entre su nivel y el del primer equipo. Una medida acertada pero que, posiblemente, llegue muy tarde para retener a los principales talentos nacionales. El tiempo dirá.