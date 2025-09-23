La Liga Endesa inaugura la temporada con el Covirán Granada entre sus invitados

La Liga Endesa ultima su puesta en marcha. La máxima categoría del baloncesto patrio celebró su presentación oficial en la sede madrileña de la compañía ... energética con el Covirán Granada entre sus invitados después de lograr la salvación este verano a modo de repesca al perder la plaza el Betis –ahora renombrado como Baloncesto Sevilla–.

Varios representantes del club nazarí asistieron al acto, que precedió al arranque de la cuarta campaña en la élite en la historia de la entidad –las tres últimas y la presente–, previsto para el primer fin de semana de octubre. El pívot Iván Aurrecoechea acudió como miembro del vestuario para someterse a las preguntas de los medios de comunicación primero y del cómico Sergio Bezos después.

El humorista del célebre programa de RTVE 'La Revuelta' ejerció como maestro de ceremonias en una gala repleta de estrellas de la canasta como el merengue Edy Tavares o el culé Willy Hernangómez. También destacó la presencia del ya recuperado Ricky Rubio, jugador franquicia no ya de la Penya Joventut, sino de toda la división. El 'exNBA', campeón del mundo y de Europa, además de medallista olímpico con la selección española, 'redebutará' en la Liga Endesa en el Palacio de Deportes de Granada –domingo 5 a las 12.30 horas–, justo el recinto donde disputó su primer partido como profesional con tan solo 14 años.

La parte inicial del acto la copó 'DAZN', encargado de retransmitir en exclusiva todos los encuentros del campeonato durante las próximas cinco temporadas. El vicepresidente de contenidos de la plataforma, Quim Domènech, anunció nada más arrancar que las semifinales de la Supercopa Endesa –primer título en juego del ejercicio– se emitirán de manera gratuita a través de sus canales oficiales.

Tras la promoción y los discursos institucionales y protocolarios, Bezos tomó el control del escenario micrófono en mano. Chistes rápidos, ingeniosos e inesperados, su rol de cada noche con David Broncano ante millones de espectadores, pero con los profesionales del baloncesto español sacando su mejor sonrisa. Con Aurrecoechea destacó su medalla de oro en el Mundial con España 3x3. Entre broma y broma, la verdad asoma.

Óscar Fernández-Arenas

Entre los asistentes, no perdió detalle el presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas. «Acudir un año más a este acto es ilusionante, sobre todo después del verano 'divertido' que hemos pasado, aunque con final feliz», declaró ante IDEAL.

Sobre cómo habría sentado su permanencia a raíz de la baja del Betis por su situación económica, el directivo aseguró encontrarse «sin preocupación alguna. La relación con el resto de clubes es magnífica. Todos están satisfechos con lo que supone Granada y con su ambiente de baloncesto para la liga. Somos una ciudad de baloncesto. Luego, las disputas de la competición en base a las metas de cada uno van aparte», aclaró.

En lo deportivo, Fernández-Arenas se mostró «encantado de transmitir a la afición la ilusión que desprende el entrenador Ramón Díaz al equipo y al club. Será un año como los anteriores, pelearemos por salvarnos, pero ¿por qué no podemos mirar por algo más? Nuestro objetivo siempre es dar un paso más allá de lo que conseguimos en el pasado. Lo buscaremos», prometió.