La Liga U arranca como una competición de formación orientada al 'producto nacional'

Víctor M. Romero Jueves, 9 de octubre 2025, 18:50 Comenta Compartir

La Liga U arranca este viernes con dos partidos que se podrán seguir en directo a través del canal oficial de YouTube. También Teledeporte seguirá a la joven competición vinculada a la Liga Endesa. El Real Madrid-Unicaja será el encargado de inaugurar las retransmisiones a las 19:00 horas.

La nueva competición de categoría sub 22 está pensada para la formación integral de la siguiente generación del baloncesto español. El filial del Covirán participa como Stellantis You Granada. El conjunto dirigido por Samu Gómez debutará este viernes, en la pista del Amara Lleida, mientras que se estrenará en casa siete días después, con la visita del UCAM Murcia al Palacio de los Deportes.

El equipo de Samu Gómez, que estará ayudado en el banquillo por Andrea Pecile y Dani Moyano, cuenta entre sus jugadores con Khalifa Gaye, Luca Medal, Álvaro Fernández y Osi Cerdá. Los cuatro, que entrenan habitualmente con el primer equipo a las órdenes de Ramón Díaz, forman parte de una plantilla en la que también hay algunos jugadores en edad júnior.

La primera fase de la competición está compuesta por un total de catorce partidos, por lo que el equipo granadino terminará la liga regular con la visita al Burgos Grupo de Santiago, el 3 de enero de 2026. Además del cuatro catalán, el murciano y el burgalés, en el mismo grupo que el Stellantis You Granada también están Gran Canaria, Bilbao Basket y Basquet Girona.

El club nazarí puso ya a la venta las entradas para el primer partido del U22 en casa, que será contra el UCAM Murcia el viernes 17 de octubre, a las 18 horas, en el Palacio de los Deportes. Los abonados pueden entrar de manera gratuita, mientras que los no abonados pueden comprar su entrada por cinco euros (adulto) y tres (infantil) en oficinas del club o por internert en la web del Funadción CB Granada. Aunque las localidades no están numeradas, el club avisa de que a la hora de comprar la entrada habrá que elegir un asiento que esté disponible.

Por otra parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Pilar Alegría, la presidenta de la FEB Elisa Aguilar, el presidente de la ACB Antonio Martín y el presidente del Consejo Superior de Deportes José Manuel Rodríguez Uribes presentaron la Liga U.

En ella se anunció que Teledeporte emitirá la competición, empezando por el Real Madrid-Unicaja Alhaurín de la Torre de este viernes. A la presentación acudió el pívot Osi Cerdà, en representación del equipo granadino.

La Liga U aterriza como un proyecto innovador y pionero, organizado por la ACB y la Federación Española de Baloncesto, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y del CSD. Fue precisamente José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, quien adelantó que «es un ejemplo del buen hacer de la FEB y de la ACB. El trabajo de las dos instituciones es siempre constructivo y positivo, con la voluntad de aportar el eslabón que faltaba. El baloncesto español es exitoso y faltaba esta pieza, que coincide con la filosofía del CSD: que vayan de la mano formación académica y deporte. Vais a tener la oportunidad de sentiros apoyados en los dos ámbitos».