Lakovic cuenta con cinco altas e ilusiones renovadas

El penúltimo adversario del Covirán en la pretemporada, el Dreamland Gran Canaria, presentará un róster formado por jugadores muy conocidos tras su paso por el Palacio durante los tres últimos ejercicios, y que renovaron su continuidad, como el argentino Nico Brussino, de gran recuerdo por el tapón que le colocó Elias Valtonen y que garantizó la permanencia granadina hace dos campañas, Miquel Salvó y Pierre Pelos (más el experto capitán Andrew Albicy), además de las altas del colombiano Braian Angola, Eric Vila y Louis Labeyrie.

El equipo isleño también cuenta con jugadores como Isaiah Wong, Ziga Samar y Carlos Alocén, más la presencia del pívot internacional ex Barça y de Euroliga Mike Tobey y el recién incorporado Kur Kuath.

Jaka Lakovic sigue al frente de las operaciones y perfila una formación muy cambiada. El técnico esloveno, tras seis partidos amistosos, ajusta los engranajes de un 'Granca' que trae cinco caras nuevas.

«Queda todavía mucho trabajo por delante», apuntó Lakovic. Razón no le falta, el Dreamland, como la mayoría de los equipos de la ACB, está condenado a reinventarse y ajustar las nuevas piezas, que son Isaac Wong, Braian Angola, Eric Vila, Louis Labeyrie y Kur Kuath. Hay una sexta incorporación, la de Ziga Samar, pero ya estuvo con los amarillos cedido por el Alba Berlín, cuando ocupó el sitio del lesionado Carlos Alocén.

Encajar a los cinco jugadores en el esquema de Lakovic no será nada sencillo, por la complejidad táctica que tiene la pizarra del balcánico, y porque el 'Granca' quiere asemejarse cada vez más a su vecino Tenerife y jugar de memoria con los mismos hombres durante mucho tiempo.

En la pretemporada, Lakovic no pudo disponer hasta la fecha de todos los jugadores, casos de Nico Brussino, al darle descanso tras la AmeriCup, Braian Angola, por problemas físicos, o Kur Kuath, al que se le dio permiso para viajar a Estados Unidos.

Al cincuenta por cien

El balance del Dreamland Gran Canaria contempla tres victorias y tres derrotas, al 50% de éxito, en los seis amistosos celebrados, aunque ya se sabe que los resultados, a estas alturas, de poco sirven para valorar la evolución de un equipo.

La pretemporada es una época del curso destinada a cargar las baterías, intentar entenderse mejor en el parqué y aprender los sistemas tácticos del cuerpo técnico, así como adaptar a las nuevas adquisiciones.

Lo más llamativo es que el Dreamland Gran Canaria se impuso a La Laguna Tenerife, en el segundo partido de la Copa Canarias, el de vuelta, por un apretado 86-85, decidido con los tiros libres del estadounidense Isaiah Wong. No obstante, el trofeo fue para los tinerfeños, que llevaron a Las Palmas un más 22 de La Laguna.