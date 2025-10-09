El 'Kobe dominicano', un MVP con mucho 'flow'

La página de la Federación Española de Baloncesto destaca en la segunda jornada de la Primera FEBa Jassel Pérez, el jugador del Covirán cedido al ... Alega Cantabria. «El debut soñado de Jassel Pérez, un MVP con flow», titula el texto de reconocimiento al brillante juego del escolta nazarí, conocido durante sus inicios como 'el Kobe dominicano', cuando compartió parqué en su formación con Jean Montero y Andrés Feliz entre otros.

No obstante, llegó tarde al mundo de la canasta, a los 18 años. Esto le obligó a acelerar los procesos formativos y la técnica individual, aunque aprendió con velocidad los fundamentos gracias al «talento individual innato que posee», destaca Ramón Díaz, el entrenador del Covirán. Alcanzó pronto la internacionalidad, para vestir con éxito la selección de su país.

Ya como profesional, su trayectoria es impecable. Y parte desde la G League, precisamente con Díaz en el banquillo del Capitanes de Ciudad de México. La meta es saltar pronto a la Liga Endesa. Todo un reto que dependerá bastante de sus evoluciones en un Grupo Alega Cantabria con el que necesitará adaptarse al juego español.

El técnico granadino entiende que, gracias a sus condiciones naturales, la clave está en que asuma el sistema europeo, dado que es su primera experiencia lejos de América. Para lo físico y técnico está más que preparado.

El internacional dominicano no pudo tener mejor debut en Primera FEB. Porque sus 36 de valoración y 30 puntos (en 31 minutos) en el Fontes do Sar fueron la tarjeta de presentación soñada. Ha acaparado todas las miradas tanto con su juego como con el 'flow' desplegado en torno a él. Tiene encanto, da espectáculo, es alegre y simpático hasta en las celebraciones...

Difícilmente olvidarán los aficionados del Grupo Alega Cantabria el debut de un Jassel Pérez cuyo impacto en el equipo resultó inmediato. Y les pudo trasladar a épocas pasadas en las que estrellas como Mark Jackson o Mike Iuzzolino cambiaron la dinámica del conjunto montañés. Jassel Pérez, ese 'Kobe Bryant dominicano', ha caído de pie en España.