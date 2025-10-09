Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jassel Pérez lanza a canasta con la camiseta del Cantabria. Gigantes
El 'Kobe dominicano', un MVP con mucho 'flow'

Causa impacto en la Primera FEB y Ramón Díaz opina que posee talento y físico para triunfar pero que necesita adaptación al baloncesto europeo

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

La página de la Federación Española de Baloncesto destaca en la segunda jornada de la Primera FEBa Jassel Pérez, el jugador del Covirán cedido al ... Alega Cantabria. «El debut soñado de Jassel Pérez, un MVP con flow», titula el texto de reconocimiento al brillante juego del escolta nazarí, conocido durante sus inicios como 'el Kobe dominicano', cuando compartió parqué en su formación con Jean Montero y Andrés Feliz entre otros.

