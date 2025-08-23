Kljajic se pierde el Eurobasket por lesión
El jugador adelanta su llegada a la ciudad para someterse a las pruebas pertinentes y conocer el alcance de su
R. I.
Granada
Sábado, 23 de agosto 2025, 12:07
Jovan Kljajic sufre una lesión muscular. El jugador del Covirán Granada se perderá el Eurobasket y ha decidido desplazarse hasta Granada durante los próximos días para someterse a las pruebas pertinentes y conocer el alcance de su percance antes de comenzar con la recuperación en la ciudad de la Alhambra.
HABRÁ AMPLIACIÓN
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.