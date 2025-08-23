Kljajic se pierde el Eurobasket por lesión

R. I. Granada Sábado, 23 de agosto 2025, 12:07 Comenta Compartir

Jovan Kljajic sufre una lesión muscular. El jugador del Covirán Granada se perderá el Eurobasket y ha decidido desplazarse hasta Granada durante los próximos días para someterse a las pruebas pertinentes y conocer el alcance de su percance antes de comenzar con la recuperación en la ciudad de la Alhambra.

HABRÁ AMPLIACIÓN