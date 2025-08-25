Kljajic llega a Granada para incorporarse al Covirán

Víctor M. Romero Lunes, 25 de agosto 2025, 18:11 Comenta Compartir

El Covirán recibió este lunes a uno de los pocos jugadores que le quedan por incorporar a la pretemporada. Se trata del escolta montenegrino Jovan Kljajic, que llegó a la ciudad de la Alhambra vía Málaga, al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad costasoleña. Kljajic se vio obligado a abandonar la preparación de su selección, la de Montenegro, la cita continental que se iniciará este próximo miércoles.

Unas molestias musculares, que no han transcendido todavía en cuanto al diagnóstico, sacaron al escolta balcánico de la posibilidad de disputar el Eurobasket. Debido a la lesión, el exjugador del Gran Canaria optó por incorporarse a la preparación del Covirán de cara a la Liga Endesa.

Jovan Kljajic pasó el reconocimiento médico acostumbrado, como es el protocolo, pero en esta ocasión los galenos del club se centraron también en la dolencia física que trae, para valorar la recuperación y el plazo que le permita ser apto para los entrenamientos. Jovan, de hecho, ya tuvo una primera exploración durante esta misma tarde del lunes, para acercarse al problema.

Thomas, el miércoles

Con la llegada de Kljajic solo faltarían por sumarse al Covirán tres jugadores más de su nueva plantilla. Son el escolta estadounidense Matt Thomas, que tiene prevista su llegada para este miércoles, también con aterrizaje en Málaga, así como los dos internacionales que quedan en el Eurobasket, el finlandés Elias Valtonen, que competirá con la ilusión de ser anfitrión y avanzar en el torneo, y el georgiano Beqa Burjanadze, que precisamente se estrenará en el campeonato europeo frente a la selección española de Sergio Scariolo. El partido está programado para el jueves a las 14 horas.