Kljajic, a disposición de Díaz para medirse este martes al Cartagena

Jose Manuel Puertas Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:20 | Actualizado 16:42h.

El Covirán disputa este martes a partir de las 20 horas (Palacio de los Deportes, a puerta cerrada), su segundo compromiso de pretemporada ante el Caesa Cartagena de la Primera FEB. Ramón Díaz tendrá por primera vez a su disposición al montenegrino Jovan Kljajic, una vez superadas sus molestias físicas. De ese modo, a la espera de que Elías Valtonen y Beqa Burjanadze completen su participación en el Eurobasket, el resto de la plantilla rojinegra saltará a la cancha. Lo harán también Álvaro Fernández, 'Mena' y Khalifa Gaye, jugadores del equipo u22.

Los medios de comunicación sí podrán acceder a un partido que tendrá como aliciente la posible presencia de Vitor Faverani en los visitantes.

