Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Covirán Granada

Kljajic, a disposición de Díaz para medirse este martes al Cartagena

Los medios de comunicación sí podrán acceder al partido

Jose Manuel Puertas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:20

El Covirán disputa este martes a partir de las 20 horas (Palacio de los Deportes, a puerta cerrada), su segundo compromiso de pretemporada ante el Caesa Cartagena de la Primera FEB. Ramón Díaz tendrá por primera vez a su disposición al montenegrino Jovan Kljajic, una vez superadas sus molestias físicas. De ese modo, a la espera de que Elías Valtonen y Beqa Burjanadze completen su participación en el Eurobasket, el resto de la plantilla rojinegra saltará a la cancha. Lo harán también Álvaro Fernández, 'Mena' y Khalifa Gaye, jugadores del equipo u22.

Los medios de comunicación sí podrán acceder a un partido que tendrá como aliciente la posible presencia de Vitor Faverani en los visitantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  5. 5

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  6. 6

    Un grito por la estación de autobuses
  7. 7

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados
  8. 8

    Bouldini, con muletas este domingo
  9. 9

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  10. 10

    Telefónica abre en Granada un centro de tecnología y ciberseguridad único en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Kljajic, a disposición de Díaz para medirse este martes al Cartagena

Kljajic, a disposición de Díaz para medirse este martes al Cartagena