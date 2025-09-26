Kljajic deslumbra y también es utilizado como base

Víctor M. Romero Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:09 Comenta Compartir

Jovan Kljajic maravilló con su actuación en el último ensayo frente al Gran Canaria. Elmontenegrino hasta superó en anotación al 'killer' Matt Thomas, con 29 puntos por por 21, y tras 4/5 de tiros de dos ((80%), 6/7 en triples (85,7%) y 3/4 en libres (75%), con una asistencia y seis rebotes, para 30 de valoración y más 15 con él en pista. Mejor, imposible. Además, en 20:29 minutos también jugó de base por molestias físicas de Micah Speight sin gravedad (9:43 solo).

«Es verdad que al no contar con Micah y tener que jugar con Jovan al 'uno', que todavía no había jugado ningún partido de manera oficial de base, pues nos costó adaptarnos, pero me quedo con el final del choque. Habíamos perdido dos encuentros a los que llegamos igualados en el marcador, y esta vez fue un buen día para dar un paso adelante en este aspecto. Y el equipo lo hizo», explicó el entrenador Ramón Díaz.

Al interrogar al técnico sobre la ausencia de Speight, si se trató de un tema táctico o más por precaución, si tenía algún problema físico o si está en ese punto de mejora, quiso probar minutos con Jovan de director en pista. Ahí el triple no entró y el equipo se quedó un poco bloqueado y sin soluciones ofensivas alternativas.

«Lo de Micah fue totalmente preventivo, podría haber jugado, pero no tenía ningún sentido forzarle, teniendo un partido el domingo y jugándonos lo que nos vamos a jugar a partir de la semana que viene, ya en la Liga. Se le harán las pruebas pertinentes, pero fue una leve sobrecarga en la pierna, en la derecha, por lo que no aparenta ningún problema y estará entrenando si todo va normal el sábado», aclaró Díaz. «Si el área médica decide que es mejor que descanse todo este fin de semana, pues se sumará el lunes», agregó.

Que Jovan Kljajic pasara al 'uno' se entiende como otra opción para ayudar a Jonathan Rousselle con la batuta. La plantilla solo tiene dos bases puros. «Es un buen test esa situación también. No entraba el tiro de tres, y cuando perdemos a uno de nuestros mejores generadores sobre balón, ¿qué tiene que hacer el equipo para jugar bien en esos momentos? Pues vamos a necesitar a Jovan Klajic, que aparte de que hizo un partido muy completo, comprobamos que en algunos momentos le costó jugar al uno, porque en realidad no está acostumbrado a ello, a jugar en esa posición a este nivel. Este tipo de partidos le van a venir bien para ganar esa confianza que necesita como base, porque entiendo que lo puede hacer bien y lo demostró al final del partido. Después, nos queda pendiente fijar mecanismos de forma general, a partir de Luca Bozzi y de Beqa (Burjanadze), creo que podamos hacer un mejor trabajo en ese sentido».

