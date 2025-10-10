Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Kao' celebra a la derecha el triunfo del Baxi Manresa en la Eurocup. Eurocup
Rival del Covirán

'Kao' y Golden destacan en el renovado Baxi Manresa

En el equipo del Bages hay muchas novedades y ganó al Wroclaw en la Eurocup tras perder en Tenerife

V. M. R.

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:10

Como cada verano, el Baxi Manresa tuvo que reinventarse, con un gran número de fichajes. Para su juego interior, destaca la apuesta por el pívot nigeriano 'Kao'. El último partido de los del Bages, en la Eurocup, ante el Wroclaw polaco sirvió como carta de presentación para Kaodirichi Nkemjika Akobundu Ehiogu. Brilló con 13 puntos, 3 rebotes y tapones, junto a Grant Golden, que asnotó 14.

Las bajas son numerosas, los escoltas Cameron Hunt, Jou y Vescovi, el base Mario Saint-Superry, el alero Musa Sagnia, el ala-pívot Armel Traore y los pívots Bodian Massa, Bergseng, Amida Brimah y Emanuel Cate.

