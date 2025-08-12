La justicia le dio la razón al Betis en 2017 y el Obradoiro abrió la puerta de las readmisiones

Los 'grandes' de la competición quisieron reducir el número de participantes y bajar a los verdiblancos como 16º, lo que no ocurrió

Los béticos mantuvieron la máxima categoría en 2017 tras ganar una demanda judicial contra la ACB.

Víctor M. Romero Martes, 12 de agosto 2025

El caso más mediático de readmisiones de la ACB en su liga por imperativo de la justicia fue el del Obradoiro, que abrió la puerta de la competición a los 'desfavorecidos' y después de una batalla legal que duró la friolera 17 años.

Al final, el equipo de Santiago de Compostela ganó el pleito tras una sentencia del Tribunal Supremo que le fue favorable. Empero, las reclamaciones posteriores y en especial las más recientes se resolvieron con mucha más celeridad.

Entre ellas, una precisamente del Betis Baloncesto, en 2017. Casi siempre la ACB tuvo que dar marcha atrás y admitir al equipo ascendido. Y ocurrió con el propio conjunto bético.

En esa campaña, el Gipuzkoa renunció por falta de recursos económicos a su plaza y, por tanto, se jugó una liga de 17 equipos. Los 'grandes' vieron aquí la oportunidad de reducir el número de participantes en el campeonato.

El reglamento descendía a los dos últimos, 17º y 18º, con el único ascenso del San Pablo Burgos. A los verdiblancos, decimosextos, le adjudicaron plaza de descenso, pero su demanda en un juzgado de Barcelona prosperó y se mantuvo.

Las medidas cautelares se produjeron el 31 de julio de 2017, en las que se instó a la ACB «a cursar de modo inmediato una invitación» al Betis.