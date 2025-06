El 15 de julio, fecha límite para un Betis en apuros

Pedro Fernández está muy lejos del presupuesto mínimo de 2,5 millones de euros y con 435.000 euros prometidos no tiene ni para el primer plazo del depósito obligatorio

Víctor M. Romero Domingo, 29 de junio 2025, 19:51

El Covirán planifica la temporada para la Primera FEB tras su descenso desde la Liga Endesa, pero mira de reojo al Hereda Sevilla, antes Real Betis, ascendido a la ACB. El club nazarí configura una plantilla con las primeras negociaciones destinadas a jugadores que puedan militar en ambas divisiones, y dejará libres las plazas de extra comunitarios, hasta que se resuelva la presencia hispalense en la élite.

El Hereda Sevilla tendrá de plazo hasta el 15 de julio para presentar toda la documentación y que sea correcta en la Asociación de Clubes de Baloncesto. Este domingo, la agencia Efe informó de que la ACB había concedido la moratoria, según supo a través de fuentes sevillanas, como adelantó este medio ya el pasado viernes.

El club que preside Pedro Fernández, propietario del mismo desde que el Real Betis Balompié se desmarcó del proyecto, está lejos de reunir el dinero que necesita para la inscripción ahora mismo, cuyo presupuesto mínimo es de 2,5 millones de euros y tan solo recaudó, de momento, 435.000 euros, con lo que ni se acerca al primer plazo de la fianza (500.00 euros) que se le exige durante la primera temporada. El depósito es de dos millones de euros, repartidos en cuatro plazos y a abonar en cuatro campañas.

Y circula que, asimismo, arrastra deudas por impago de algunas nóminas con la plantilla del pasada curso, por lo que quizá ni supere la auditoría interna de la ACB. El equipo, desde hace pocos días, denominado Hereda Sevilla con la idea de aglutinar aficionados de la ciudad y del baloncesto y no relacionarlo con el fútbol, además, aunque pueda convencer a las instituciones para que le ayuden, con 2,5 millones de presupuesto tendría la plantilla más barata con diferencia de la Liga Endesa y, seguramente, condenada al descenso de categoría. El Covirán, sin ir más lejos, siempre estuvo en la lucha por salvarse y los últimos puestos con casi el doble, 4,2 millones de euros en el último ejercicio.

Esta última semana, hubo una reunión en la propia ACB en la que cobró fuerza que el Covirán podría ocupar el hueco del Betis si no logra los apoyos económicos, además de que la imagen de Pedro Fernández no es la mejor como futuro socio de la liga. En cambio, el proyecto granadino está consolidado y bien visto en la asociación que preside Antonio Martín. Hasta el 15 de julio no se resolverá el culebrón del verano en el baloncesto.