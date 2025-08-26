Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fundación CB Granada

Jovan Kljajic sufre una distensión muscular de grado 1 en la rodilla izquierda

La recuperación del jugador, que ya está en Granada, queda pendiente de evolución

Ideal

Martes, 26 de agosto 2025, 13:03

Las pruebas médicas a las que se ha sometido Jovan Kljajic tras su llegada durante el día de ayer a Granada han determinado que el jugador del Coviran sufre una distensión muscular de grado 1 en la rodilla izquierda. El exterior ha iniciado ya su recuperación junto al cuerpo médico del conjunto rojinegro y su incorporación junto al grupo queda pendiente de la evolución de su lesión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  2. 2

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  3. 3

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  6. 6 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  7. 7 El rincón de Granada que National Geographic destaca por su «pasado pirata»
  8. 8

    Provoca un incendio tras tirar cohetes y petardos en un cumpleaños en Órgiva
  9. 9

    Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado
  10. 10 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jovan Kljajic sufre una distensión muscular de grado 1 en la rodilla izquierda

Jovan Kljajic sufre una distensión muscular de grado 1 en la rodilla izquierda