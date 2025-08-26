Jovan Kljajic sufre una distensión muscular de grado 1 en la rodilla izquierda
La recuperación del jugador, que ya está en Granada, queda pendiente de evolución
Ideal
Martes, 26 de agosto 2025, 13:03
Las pruebas médicas a las que se ha sometido Jovan Kljajic tras su llegada durante el día de ayer a Granada han determinado que el jugador del Coviran sufre una distensión muscular de grado 1 en la rodilla izquierda. El exterior ha iniciado ya su recuperación junto al cuerpo médico del conjunto rojinegro y su incorporación junto al grupo queda pendiente de la evolución de su lesión.
