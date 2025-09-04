Jovan Kljajic evoluciona bien de la lesión pero no competirá hasta el test contra el Cartagena

Víctor M. Romero Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:16 Comenta Compartir

La plantilla del Covirán se encuentra sana pese a la gran carga de actividad física. El único ausente en Murcia será el montenegrino Jovan Kljajic, al margen de Elias Valtonen y Beqa Burjanadze, que compiten en el Eurobasket, por lo que Ramón Díaz dispone de diez jugadores del primer equipo, a los que ayudan los jugadores del filial Luca Medal, Osi Cerdá y Mena júnior, Álvaro Fernández.

El entrenador aclaró el estado del escolta Kljajic. «Pues la recuperación va muy bien. Es cierto que tuvo un problema muscular hace aproximadamente dos semanas, lo que hizo que sonara un poco la alarma sobre lo que le pasaba. Pero, una vez que vino a Granada, le hicimos las pruebas pertinentes, y era una pequeña molestia muscular, que lo único que necesitaba era descanso de otra semana más, aparte de la que llevaba con su selección, y empezar por tanto con el trabajo de recuperación».

El balcánico se perdió el Eurobasket por ello. «Ya está metido en ese proceso de recuperación, este miércoles pasado consiguió hacer una parte del entrenamiento con defensa incluso, aunque por precaución no va a jugar el partido de Murcia, pero podemos verlo en el encuentro contra el Cartagena. Si todo sigue con normalidad estará entonces».

