Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jovan Kljajic (derecha) bota en un partido con la camiseta del Gran Canaria. ACB PHOTO
Pretemporada

Jovan Kljajic evoluciona bien de la lesión pero no competirá hasta el test contra el Cartagena

Ramón Díaz revela que pudo prepararse ya con defensa, aunque por precaución no participará en el primer amistoso

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:16

La plantilla del Covirán se encuentra sana pese a la gran carga de actividad física. El único ausente en Murcia será el montenegrino Jovan Kljajic, al margen de Elias Valtonen y Beqa Burjanadze, que compiten en el Eurobasket, por lo que Ramón Díaz dispone de diez jugadores del primer equipo, a los que ayudan los jugadores del filial Luca Medal, Osi Cerdá y Mena júnior, Álvaro Fernández.

El entrenador aclaró el estado del escolta Kljajic. «Pues la recuperación va muy bien. Es cierto que tuvo un problema muscular hace aproximadamente dos semanas, lo que hizo que sonara un poco la alarma sobre lo que le pasaba. Pero, una vez que vino a Granada, le hicimos las pruebas pertinentes, y era una pequeña molestia muscular, que lo único que necesitaba era descanso de otra semana más, aparte de la que llevaba con su selección, y empezar por tanto con el trabajo de recuperación».

El balcánico se perdió el Eurobasket por ello. «Ya está metido en ese proceso de recuperación, este miércoles pasado consiguió hacer una parte del entrenamiento con defensa incluso, aunque por precaución no va a jugar el partido de Murcia, pero podemos verlo en el encuentro contra el Cartagena. Si todo sigue con normalidad estará entonces».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  3. 3

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  4. 4

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  5. 5

    La Junta licita el plan definitivo que decidirá por dónde crecerá el metro en la próxima década
  6. 6

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  7. 7

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  8. 8

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  9. 9

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  10. 10

    A prisión el presunto agresor del hombre que murió en el distrito Beiro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jovan Kljajic evoluciona bien de la lesión pero no competirá hasta el test contra el Cartagena

Jovan Kljajic evoluciona bien de la lesión pero no competirá hasta el test contra el Cartagena