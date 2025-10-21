Jovan Kljajic y Beqa Burjanadze, los 'microondas' de Ramón Díaz

En este inicio de temporada, los roles están marcados en el Covirán. Hay una 'primera unidad' (Rousselle, Thomas, Valtonen, Bozic y Hankins), una segunda con ... Speight, Kljajic, Burjanadze y Olumuyiwa y cuatro piezas que, de momento cuentan poco: Munnings –inédito ante el Baskonia por primera vez–, Durán, Aurrecoechea y Tomàs.

Apenas van tres partidos, pero algunas las líneas maestras del libreto de Ramón Díaz pueden empezar a vislumbrarse y, entre ellas, parece claro el importante papel que, dentro de los que no juegan tanto, adquieren Jovan Kljajic y Beqa Burjanadze. Pese a ser jugadores diferentes, tienen un punto en común: cuando les toca jugar, no tienen complejos en asumir tiros a canasta y sentirse importantes en ataque, pese a no tener la vitola de titulares.

El más llamativo es el caso de Kljajic, que en algo más de 17 minutos de media firma 8'7 puntos por choque. El canterano del Gran Canaria es el jugador del Covirán con más porcentaje de uso –ataques finalizados mientras está en cancha–, con un 29'38%. Es decir, cuando está en el quinteto, es el ejecutor de casi uno de cada tres ataques rojinegros. El de Podgorica firmó ante el Baskonia su máxima anotación del curso con 14 tantos, alternando, eso sí, acciones de mérito con tres 'airballs' que no tocaron el aro. Ha de mejorar su toma de decisiones para ser más eficaz, pero desde luego juega sin miedo.

Mientras, Burjanadze, tras su mal debut ante el Joventut, enseña una línea similar. Promedia 8 puntos en los dos últimos choques, con 14 minutos de media, y su porcentaje de uso (20'04%) es el tercero del equipo (solo Bozic, además de Kljajic, le supera). Montenegrino y georgiano son los 'microondas' del Covirán.