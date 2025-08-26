Jassel Pérez, ileso en la trifulca con Argentina y clave frente a Nicaragua

Gonzalo Bressan, expívot del Covirán y CB La Zubia, en el suelo durante la trifulca entre Argentina y la República Dominicana.

Víctor M. Romero Martes, 26 de agosto 2025, 11:39 Comenta Compartir

Jassel Pérez, el escolta dominicano que se disputa el Covirán con Orlando Magic, se vio envuelto en una trifulca en la victoria en la prórroga, y por la mínima, de su selección contra Argentina, en la segunda jornada de la AmeriCup. Pérez está cerca y solo pendiente de flecos para ser jugador rojiverde durante las dos próximas temporadas, aunque en la primera irá cedido. República Dominicana ganó a Argentina por 84-83, con cuatro puntos, tres rebotes (uno ofensivo) y una asistencia suyos en once minutos en pista.

El próximo exterior del Covirán salió ileso y se mantuvo al margen, pacificador, tras la tángana que se formó al final del choque. En ella se vio implicado como protagonista Gonzalo Bressan, expívot del equipo granadino y del CB La Zubia, que fichó por el Valencia y tras paso por la Primera FEB ha recalado, a sus 23 años, en el Olímpico de la liga argentina.

Bressan salió de la pista con sangre en la cara tras los golpes, en una pelea que inició él mismo con David Jones, que empañó su enorme encuentro, con 20 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias, como el mejor junto al base argentino que milita en el San Pablo de Burgos Gonzalo Corbalán (20, 5 y 7).

El escándalo tuvo severos castigos por parte de la FIBA. Bressan fue sancionado con dos partidos, al igual que Jones, mientras que los argentinos Francisco Caffaro y Juan Vaulet, también golpeado el nuevo jugador del Estudiantes, y los dominicanos Juan Guerrero, Juan Suero y Ángel Delgado, fueron suspendidos con uno y el último de ellos, además, con apercibimiento de tres años por si es reincidente en otra pelea o agresión.

También hubo multas de 2.000 francos suizos (unos 2.500 dólares) para el técnico de la albiceleste Pablo Prigioni, y de 20.000 francos suizos (unos 25.000 dólares) para cada federación implicada en el bochornoso final.

Pablo Prigioni señaló que todo ocurrió «por permitir tanto por parte de los árbitros», que entiende que perjudicaron a su equipo y no señalaron una falta antideportiva clara. La bronca, según Francisco Caffaro, se inició cuando Juani Marco falló el tiro libre decisivo y los dominicanos se rieron en su cara.

Jassel Pérez, ajeno al barullo, había superado antes a Colombia con claridad y esta pasada madrugada sumó el tercer triunfo consecutivo, sobre la anfitriona Nicaragua, por 74-70, con una gran actuación personal: siete puntos, tres rebotes, todos defensivos, siete asistencias y tres recuperaciones, en 25 minutos.