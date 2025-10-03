Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jassel Pérez, a su llegada a Cantabria, donde está cedido. R. I.

Covirán Granada

Jassel Pérez, décimo cuarto jugador en recámara para una emergencia

Estará cedido en el Grupo Alega Cantabria

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:14

El Covirán fue más previsor que nunca. El presidente Óscar Fernández-Arenas echó 'la casa por la ventana' e incorporó al club en propiedad a ... un décimo cuarto jugador, que queda en la recámara ante cualquier emergencia: marcha o baja por lesión. Se trata del prometedor escolta internacional dominicano Jassel Pérez, formado como diamante junto a grandes valores ya consagrados en ACB como Jean Montero o Andrés Feliz. Pérez firmó por dos temporadas y esta primera está cedido al Grupo Alega Cantabria, de Primera FEB, al que se ha sumado este jueves para foguearse. La previsión hay que aplaudirla. Fernández-Arenas habla de «magia» para disponer de tales recursos, y de un probable sustituto para Matt Thomas en cualquier momento de la temporada, si hace las maletas a través de su cláusula de salida hacia un club de Euroliga o mayor caché.

