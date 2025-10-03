Jassel Pérez, décimo cuarto jugador en recámara para una emergencia

Covirán GranadaJassel Pérez, décimo cuarto jugador en recámara para una emergencia
Estará cedido en el Grupo Alega Cantabria
Viernes, 3 de octubre 2025, 00:14
El Covirán fue más previsor que nunca. El presidente Óscar Fernández-Arenas echó 'la casa por la ventana' e incorporó al club en propiedad a ... un décimo cuarto jugador, que queda en la recámara ante cualquier emergencia: marcha o baja por lesión. Se trata del prometedor escolta internacional dominicano Jassel Pérez, formado como diamante junto a grandes valores ya consagrados en ACB como Jean Montero o Andrés Feliz. Pérez firmó por dos temporadas y esta primera está cedido al Grupo Alega Cantabria, de Primera FEB, al que se ha sumado este jueves para foguearse. La previsión hay que aplaudirla. Fernández-Arenas habla de «magia» para disponer de tales recursos, y de un probable sustituto para Matt Thomas en cualquier momento de la temporada, si hace las maletas a través de su cláusula de salida hacia un club de Euroliga o mayor caché.
El presupuesto es similar, aunque el club trata de elevarlo a 4,5 millones de euros. Se fija 300.000 euros más, casi 200.000 que aportará la afición en carnés y entradas y, el resto, con ayudas extras de patrocinadores. La plantilla se cotiza al alza y sube de valor.
Además, el entrenador Ramón Díaz podrá 'tirar' para entrenamientos y convocatorias de los jóvenes del filial, con el base Álvaro Fernández, el alero Luca Medal y los pívots Osi Cerdá y Khalifa Gaye como principales referencias, los chicos del U22.
La Liga Endesa enfrentará al Covirán con viejos conocidos como Lluís Costa (Tenerife) y David Kramer, ahora en las filas del Real Madrid, y más recientes como Sergi García, que firma dos meses por el San Pablo Burgos, Rubén Guerrero, en el Morabanc Andorra, o el italiano Riccardo Visconti, que recaló en el Breogán. No está el inconformista Joe Thomasson (Tofas Bursa) en el Gran Canaria, al no renovarle tras un rifirrafe con Jaka Lakovic.
