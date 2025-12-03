Jassel la lía con su selección

Jassel Pérez resultó ser un fichaje muy atractivo por su calidad y joven talento para el Covirán. El club granadino lo cedió esta temporada al ... Cantabria de Primera FEB, para que se foguee y adapte al baloncesto europeo, desconocido para él. Por lo que en este margen de tiempo Ramón Díaz, con el que coincidió en Capitanes de Ciudad de México en la G League, podría seguir sus evoluciones de cerca.

Como jugador lo tiene casi todo, comparado incluso con Jean Montero y Andrés Feliz. Pero ya hubo una señal de que el dominicano puede tener cuestiones personales que no encajan en la filosofía del Covirán, donde la disciplina es básica y el respeto, más todavía. En el aeropuerto de Granada se presentó con una gorra en la que se leía: Todas mienten.

Pues bien, Jassel Pérez la lió en la reciente ventana FIBA, de clasificación para el Mundial de 2027. Convocado por la República Dominicana, su federación tuvo que apartarle por irse de fiesta en la concentración, no asistir al entrenamiento y ni llegar a hacer el calentamiento del partido contra México.

Y ese comportamiento tan reprochable hoy en día es fácil hacerlo público, los vídeos en la discoteca se multiplicaron por las redes sociales, quedando en evidencia. No como en otros tiempos, en los que Frankie King o Dallas Comegys se iban a los pubs o veían la televisión hasta el amanecer y llegaban a los entrenamientos hechos unos zorros. Jassel Pérez pidió disculpas tras darse cuenta del pollo que ha montado, lo que desagrada al Covirán también por la imagen que en Granada no se quiere dar de un profesional.

Comunicado de la Federación

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció este martes la separación del jugador Jassel Pérez del equipo nacional de baloncesto masculino de mayores y los motivos de su exclusión del partido del lunes ante México.

A través de un despacho de prensa, la Fedombal manifestó que tomó la resolución de separar al jugador oriundo de San Cristóbal por actos de indisciplinas injustificadas, tras ausentarse de los entrenamientos del pasado domingo, un día antes del choque ante México.

Dominicana participó en la Primera Ventana Clasificatoria al Mundial Catar 2027.

El público dominicano abarrotó el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para ver jugar en casa a la «selección del pueblo».

La Fedombal, en su comunicado, condena enérgicamente este tipo de comportamiento del jugador Jassel Pérez, el cual considera un irrespeto a la institución, a todo el país, al cuerpo técnico, a la gerencia y sus compañeros que siempre sigue las incidencias del combinado tricolor, tanto en suelo patrio como fuera del país.

Puntualiza el comunicado que, actos de esa naturaleza son inaceptable para el equipo nacional y no corresponden a un jugador con el perfil de selección nacional».

Carta de dusculpas

Tras conocerse los hechos, Jassel Pérez publicó una carta abierta en sus redes en la que pidió disculpas por lo sucedido. El jugador reconoció su error y aseguró que le dolió profundamente no estar junto a sus compañeros en el segundo partido ante México:

«Quiero expresar públicamente el dolor que me causó no poder estar junto a la Selección Dominicana de Baloncesto en el partido de ayer contra México.

No solamente siento que le fallé a mis compañeros, a la gerencia, a la fanaticada que me apoya, a mi familia, también siento que me fallé a mí mismo.

Representar a mi país es lo más grande que me ha pasado en la vida, saber que hay 12 millones de personas apoyándote, enviando buenas vibras y sintiendo al lado tuyo cada jugada, es una sensación única, de la cual siempre estaré agradecido con Dios.

Espero que este tipo de situaciones me ayuden a seguir mejorando como persona, como atleta, como jugador y como un ente social que tiene un compromiso y una responsabilidad con tantos niños de mi país y el mundo.

He trabajado fuerte para llegar donde estoy pero entiendo que queda camino que recorrer y con la ayuda de Dios estaré más enfocado en lo adelante.

El dolor y la impotencia que sentí desde mi casa, viendo el juego por una pantalla y no poder ayudar a mis compañeros, eso es desgarrador y duele más cuando yo mismo sé que pudo ser diferente.

Los amo con todo mi corazón, errar es de humanos y toca reconocer en el momento preciso, luego aprender y mejorar, de eso se trata la vida.

Nunca pongan en dudas el amor que le tengo a la bandera más hermosa del mundo, la nuestra, la DOMINICANA«.