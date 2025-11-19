Iyán González, tan odiado en Granada como Fajardo y Neyro

¿Qué le pasa a Iyán González con el Covirán? Es la pregunta del millón. Este joven árbitro asturiano, natural de Avilés, sin la fama ... ni la trayectoria, muy lejos en notoriedad y popularidad todavía, de los colegiados malditos de la historia del baloncesto granadino como Fajardo, Neyro y Llamazares, se ha convertido en el protagonista de los comentarios de los seguidores granadinos.

Su última 'afrenta' al Covirán fue en la derrota sufrida ante el Girona en Fontajau. Tres decisiones claves suyas apartaron al equipo nazarí de la segunda victoria de la temporada y la primera lejos del Palacio. Con empate a 70 y a dos minutos de la bocina, el vídeo refleja cómo pita falta en ataque a Babatunde, cuando es arrollado por su defensor. A renglón seguido, otra muy discutida a Rousselle –todas estas polémicas acciones están grabadas con nitidez–, precisamente justo después de que no entrara el intento de triple de Livingston. Ya, con 'el pescado' quizá vendido, pero como árbitro de cola, al fondo, escamotea una clara falta tras penetración a Valtonen. El remate. De ahí que Ramón Díaz explotara en la rueda de prensa, refiriéndose a trece tiros libres de los locales por cuatro de los rojinegros en los últimos instantes, así como a unos «protagonistas que no fueron los jugadores».

A Iyán González le acompañaron Carlos Peruga, de principal, y Vicente Martínez Silla, pero... ¡qué casualidad...! las decisiones finales y determinantes para el resultado las tomó el asturiano.

Y es que llueve sobre mojado con este colegiado. Gracias a él, el Covirán rompió las relaciones con el juez del arbitraje de la ACB, José Antonio Martín Bertrán, al que solía 'ayudar' al enviarle errores arbitrales en cada jornada.

A Martín Bertrán le avalan 32 temporadas en la élite y relevó al mítico Paco Monjas. Es del Comité Catalán y natural de Barcelona, precisamente el Covirán suele verse perjudicado contra rivales catalanes. Otra casualidad.

De hecho, el presidente del club nazarí, Óscar Fernández-Arenas, llegó a la conclusión de que las reclamaciones y quejas caían en saco roto, en cuanto que lo grave estaba en las repetidas designaciones fatales. ¿No puede ir Iyán González a la nevera?, ¿recusarlo el Covirán?.... no sería más fácil para Martín Bertrán no asignarlo durante un tiempo, o nunca más, al equipo granadino.

Reaviva la polémica

El Covirán descendió la pasada temporada como penúltimo y, en opinión de sus representantes, mucha culpa de ello la tuvieron los dos partidos contra el Hiopos Lleida. Fernández-Arenas había hablado de citas controvertidas con otros adversarios catalanes como Baxi Manresa y Joventut, pero la terrible forma de acribillar a un equipo local con tres técnicas fue insólito durante la segunda vuelta, en Granada, contra los ilerdenses.

Iyán González ya había dado 'la nota' en Barris Nord, acompañado del murciano Luis Miguel Castillo y, casualmente, Martínez Silla. Se ve que al juez único le encanta esta terna para el Covirán, la misma asignada en ese día en el que Thomas Bropleh, ovacionado, se destapó con 22 puntos como querido enemigo, para el 87-74. Y la vuelta, más perjudicial sin duda, dio lugar a una campaña del club y la afición que clamó «respeto» de la ACB.

En Lérida, 21 de diciembre de 2024, resultaron eliminados Wiley y Oriola, un pívot por cada bando, y los tiros libres fueron parejos: 22/27 en Hiopos y 16/25 en Covirán, sólo dos de diferencia y seis puntos más en los locales en el marcador.

Técnicas con Lleida

Más amargo fue 'lo' del 16 de marzo de 2025. En el Palacio repitieron Iyán González y Castillo, de principal, esta vez junto a Fabio Fernández. En el 82-85 que hundió al Covirán y prácticamente salvó al Lleida, hubo tres técnicas. A Rousselle, por entregar un balón a Oriola (el galo fue golpeado en la primera vuelta por el poste internacional), al preparador físico Sergio Sánchez en una apreciación, y a Pere Tomàs, tras tímida protesta. En cambio, Walden se fue 'de rositas' tras aplaudir a los colegiados y, también el entrenador Gerard Encuentra, tras retener el balón e impedir un saque rápido de banda.

Y 27 tiros libres de diferencia a favor del Hiopos, que significaron 19 puntos más, tras anotar 38/51, por 19/24 del Covirán. Y eliminados Amine Noua, Aurrecoechea y Ndiaye. Encuentra, ese día, escondió la pizarra que mostró en su duelo frente al Girona.

Así, Iyán González, de 30 años y ascendido a la ACB en 2018, en su octava temporada en la élite, está ya a la altura de Francisco José Fajardo (26 temporadas), del Comité Madrileño y que, quizás por ser nacido en La Peza, siempre quiso ser 'excesivamente justo' con el Oximesa, y Juan José Neyro (dep, 21 ligas), valiente colegiado vizcaíno, famoso por vengarse del escupitajo de Drazen Petrovic, al privarle del título de 1989 en la final Madrid-Barça. González Gálvez toma ahora el histórico testigo en el baloncesto moderno... como el árbitro más odiado en Granada.