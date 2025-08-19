Iván Aurrecoechea será premiado con la selección de 3x3 en la gala FEB tras el título mundial

Víctor M. Romero Martes, 19 de agosto 2025, 18:34 Comenta Compartir

El pívot del Covirán Iván Aurrecoechea aparece entre los futuros premiados en la Gala de la Federación Española de Baloncesto, que celebra en colaboración con el diario 'Marca'. El madrileño ostenta el título de campeón del mundo de la modalidad de 3x3, toda una gesta conseguida con la selección española en el campeonato disputado este verano.

Es el primer título español conquistado en la historia del baloncesto internacional por el combinado de categoría masculina, lo que significó una gran sorpresa, al batir a rivales que eran los favoritos y sin que España fuera una habitual en el torneo, donde a partir de ahora ya sí contará entre los candidatos al podio. El oro de la Copa del Mundo se puede incluir en ese grupo de sucesos asombrosos que marcan la historia de un deporte. Pero también es el premio al trabajo de la FEB y de un grupo de jugadores a los que un día –una semana de torneo– les cambió la vida.

El baloncesto 3x3 en España estaba aprovechando la rampa de lanzamiento que propiciaron las chicas con sus éxitos de 2024, con la plata olímpica y el oro europeo. Pero no había contestación por parte de los chicos a los que les ha costado más sacar la cabeza, pero que lo han hecho irrumpiendo como gigantes en una especialidad, cada vez más pujante en todo el mundo.

La selección española no contaba entre los favoritos ni a estar en la lucha por las medallas. Pero el cuarteto formado por el capitán Carlos Martínez, Iván Aurrecoechea, Guim Expósito y Diego de Blas demostraron en Mongolia que en el 3x3 muchas veces las apariencias engañan. Más que en ninguna otra actividad deportiva, la pista iguala las fuerzas y, uno a uno, España se fue cargando los rivales que se cruzaba en el camino. Ya el primer día las cosas funcionaron en Ulán Bator, con dos victorias ante Suiza y Lituania, pero luego se torcieron, derrotas frente a Gran Bretaña y Países Bajos que condenaron a jugar octavos contra una potencia. Pero, a partir de ahí, hubo brillo contra Australia, China, Alemania y, de nuevo Suiza, ya en la final, para subir a lo más alto del podio.

