Inversión numerosa y económica en refuerzos

Pablo Pin fue claro ante el actual panorama del Covirán. «No hay que ser analista deportivo para saber que la situación es difícil. Y que es posible salvarnos, por supuesto. Lo primero que pasa es tener un mínimo de salud para poder competir, si no, en esta liga no hacemos nada, pero ni en esta ni en ninguna», dijo. Y pone el ejemplo de las lesiones del Barça o que si al Real Madrid «le quitas por lesión» a Tavares, Campazzo, Musa y Hezonza, «pues a lo mejor pierde algún partido que otro».

Pin se refirió a que el Covirán posee menos opciones de ganar debido a la plaga de lesiones. «Menos probabilidades porque el club hizo un súper esfuerzo para fichar, un sacrificio económico para reforzarnos y había una cantidad adecuada, pero esa cifra en vez de ir destinada a un jugador nuevo hubo que repartirla en cinco jugadores. Por eso no es que el club no quiera fichar, es que no podemos. Ya me gustaría firmar un cheque en blanco y poder reforzar el equipo con facilidad, pero son las circunstancias que tenemos».

«Sin dejarse ir»

Sobre lo que resta de campeonato, Pin avisa que «es difícil, pero posible el mantenernos, lo vamos a pelear y vamos a trabajar al máximo, porque creemos que lo podemos conseguir, eso sin ninguna duda. Si alguien tiene alguna mínima duda de que nosotros no vamos a implicarnos, el problema lo tiene esa persona, no nosotros. Tenemos muy claro que, pase lo que pase, venimos al Palacio todos los días a dar el cien por cien. Que conseguimos otra vez nuestro objetivo, pues será fiesta nacional. Y si no lo conseguimos, por lo menos, nos quedaremos tranquilos de que, una vez acabada la temporada, hicimos todo lo posible por alcanzar la meta. Hasta el último día que esté aquí iremos a tope, al límite. Cada día para mí es una final. Esa es la mentalidad que quiero para el equipo, la que voy a exigir cada día, no permitiré que nadie se deje ir, que no pelee por nosotros y por el club, su afición y la ciudad, y el que no esté dispuesto a luchar por el proyecto, lo siento, pero no podrá estar aquí. Eso es así de sencillo».