La incorporación de Valtonen, como agua de mayo para el físico del Covirán

A menos de dos semanas para que comience la Liga Endesa, el Covirán sigue trabajando en la puesta a punto de su equipo para que ... será, sin duda, un exigente inicio de curso, con rivales directos a domicilio y muchos 'gallos' visitando el Palacio de los Deportes en el primer tercio liguero. Tras haber jugado cuatro amistosos, dos compromisos le quedan por delante a la escuadra de Ramón Díaz. Ambos serán en la ciudad de la Alhambra, que esta misma semana visitarán el Dreamland Gran Canaria —jueves 25, a puerta cerrada— y UCAM Murcia —domingo a las 12.30h, en la presentación de los rojinegros ante su afición–.

Uno de los aspectos que está marcando las prestaciones por el momento del equipo granadino es el alto nivel físico con el que pretender jugar. No es sencillo mantener esa intensidad durante cuarenta minutos y la fatiga le ha pesado a los rojinegros en los partidos, si bien es cierto que, tras el último ante el San Pablo Burgos, Díaz aseguró ver ya «muy cerca del nivel que quiero» a los suyos. En ese sentido, la incorporación de Elias Valtonen supone un extra para la rotación del Covirán. El finés llega con la moral por las nubes tras su gran Eurobasket, además lógicamente de en un gran estado de forma. No viajó con sus compañeros a Fuenlabrada para el duelo ante los burgaleses, pero en los entrenamientos posteriores ya ha empezado a dejar su sello. Fuentes del club aseguran que el impacto del nórdico, sobre todo en defensa y rebote, ha sido evidente en las sesiones. Ahora, pese a ser uno de los veteranos del equipo, el reto con él es lograr una adaptación rápida a los sistemas ofensivos y defensivos, consciente el técnico de que, una vez que se adapte, Valtonen será una pieza trascendental en su libreto.

Díaz quiere que su equipo sea capaz de ser sólido a ambos lados de la cancha a través de un alto ritmo de juego. Especialmente atrás, ser muy molesto para sus rivales y, lógicamente, también un buen conjunto en la faceta reboteadora. En ese sentido, en el fuero interno del vestuario se confía en que este jueves frente al 'Granca' se ofrezca una gran versión física, muy parecida ya a la que se tendrá que dar en el estreno de la temporada oficial, cuando el Joventut Badalona visite Granada. Más exigente aún podría ser el último amistoso, ante el UCAM, sin ni tan siquiera 72 horas de descanso tras recibir a los insulares y teniendo enfrente a otro equipo de gran potencial atlético que, eso sí, llegará a Granada también desgastado, tras haber disputado en Samokov (Bulgaria) la fase previa de la FIBA Basketball Champions League. En todo caso, ello no será óbice para que los rojinegros traten de dar una buena imagen, al ser la primera vez que jueguen ante su público desde la llegada de Díaz. Aunque, eso sí, lo harán con las piernas cargadas tras haber jugado el jueves.

Mientras, en estos días el cuerpo técnico se afana también en tratar de enriquecer la propuesta táctica, tanto en la cancha delantera como trasera. Conseguir que el Covirán sea un equipo imprevisible puede ser una de las claves para el éxito en un ejercicio que ya está a la vuelta de la esquina y, para ello, la suma de Valtonen también ha sido muy apreciada. A sus 26 años, se confía en que el finlandés sume a sus ya conocidas virtudes otro paso más en cuanto a su responsabilidad ofensiva respecto a un jugador que ya ha demostrado ser muy válido en sus dos primeros ejercicios en Granada.