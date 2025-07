La incertidumbre en torno a la categoría marca el cierre del plantel

El Covirán da pasos firmes en la construcción de su plantilla para la próxima temporada, y ya tiene a siete jugadores totalmente atados para la ... misma. Sin embargo, es previsible que la actividad de los próximos días se vea un tanto mermada, toda vez que las noticias que llegan desde Sevilla siguen sin ser definitivas y nadie se atreve a asegurar aún, a ciencia cierta, cuándo se conocerá definitivamente en qué categoría militará el club granadino la próxima campaña.

Y es que a nadie escapa que, en caso de que el Covirán finalmente dispute la Liga Endesa, tendrá que aumentar notablemente el potencial de su plantel actual que, para la Primera FEB, sí empieza ya a situarse entre los más potentes de la categoría, a falta de conocer el grueso de su juego interior.

La situación no es cómoda para el club rojinegro, que no puede afrontar el fichaje de los que serían sus principales referentes en el caso de retornar a la máxima categoría. Las conversaciones existen, porque no es nada descabellado pensar en un Covirán que se mantenga en la ACB, pero mientras esta noticia no sea definitiva, el club no puede dar el paso de atar a jugadores con el estatus de titulares en la Liga Endesa. Sin ir más lejos, la mayoría de sus acuerdos de patrocinio recogen cantidades muy superiores si el equipo está en ACB respecto a si es Primera FEB.

De ese modo y siendo consciente de que, en caso de que el Betis no logre rubricar su ascenso, necesitará incorporar a cinco o seis jugadores de alto nivel, el Covirán se posiciona pero sin poder dar pasos firmes. Mientras, según ha podido saber IDEAL, la Asamblea General de la ACB no será antes del próximo miércoles 16. Y la espera, desespera.