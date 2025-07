Incertidumbre en el Covirán respecto a la inscripción del Betis

A apenas unas horas de que expire el plazo para que el Real Betis formalice su inscripción ante la ACB, la incertidumbre sigue siendo enorme ... tanto en Sevilla como en Granada, donde el Covirán, como actor pasivo, sería el equipo beneficiado en caso de que el club hispalense no lograrse reunir los requisitos administrativos y económicos que se requieren para ascender a la Liga Endesa.

A las 23:59 horas de este martes concluye la prórroga de quince días concedida al club verdiblanco, y nadie parece capaz en ninguna de las dos ciudades de asegurar aún a ciencia cierta cuál será el desenlace de un episodio que tiene en vilo a las aficiones de ambos clubes.

Según ha podido saber IDEAL, el club sevillano, con su controvertido presidente Pedro Fernández, al frente, ha avanzado bastante en las últimas horas para acercarse a lograr un objetivo que a finales de la semana pasada seguía estando lejano a sus intereses. El directivo ha pasado los últimos días en Madrid, donde tiene su principal centro de operaciones y la sede principal de Grupo Hereda, despacho de abogados en el que ejerce como CEO y que es el accionista principal de un equipo que lo más probable es que, en caso de fructificar su inscripción, deje atrás el nombre de Betis y pase a llamarse simplemente Sevilla. Mientras, en la capital hispalense ha logrado granjearse el apoyo de algunos círculos empresariales que estarían apretando para que a orillas de Guadalquivir se formalice el retorno a la ACB, de la que el club descendió en 2023. No es la primera vez que Fernández muestra su carácter quijotesco y, pese a no sobrarle apoyos en la ciudad ni en el propio club, ha conseguido acercarse a su objetivo, pese a la polémica que ha rodeado siempre a su figura, también en sus anteriores etapas en el San Pablo Burgos y el Club Ourense Baloncesto.

Sea como fuere, durante la mañana de este martes, el optimismo ha ido creciendo en Sevilla, tal y como confirman varias fuentes consultadas por IDEAL que, sin embargo, no se atreven aún a dar al Betis como nuevo equipo de la Liga Endesa, pues confirman que la inscripción sigue todavía cogida por pinzas. Mientras, la ACB guarda silencio a la espera de que esta medianoche concluya el plazo y proceda al definitivo estudio de la documentación. La asociación si ha confirmado a este medio que en el día de hoy no realizará ningún comunicado, sea cual sea el escenario en las próximas horas. Por último, en el tercer actor, el Covirán, reina la incertidumbre, mientras la arena sigue cayendo en el reloj y no hay demasiadas noticias a las que aferrarse con certeza. Y también cierta sorpresa, pues desde el club rojinegro aseguran conocer que, ayer mismo, al Betis le faltaba buena parte del trabajo por hacer, incluyendo numerosa documentación y el abono del valor de participación en la Liga Endesa, que asciende a una cifra superior al medio millón de euros más IVA (en la temporada 2024-25, el mismo se fijó en 540.875,69 euros, según aprobaron los 18 clubes asociados).

En todo caso, lo cierto y verdad a primera hora de la tarde de este martes es que aún nadie es capaz de asegurar cómo va a terminar esta suerte de partida de póker en la que Pedro Fernández está sabiendo usar sus cartas para, cuanto menos, generar un escenario de enorme incertidumbre a ambos lados de Andalucía. Vienen horas frenéticas por delante.