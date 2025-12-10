Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zach Hankins, en el partido frente al Real Madrid. José Miguel Baldomero
Remodelación de la plantilla

Hankins se va al Maccabi

El club hace oficial la marcha del pívot estadounidense, que será cubierta con un 'center' extracomunitario o comunitario

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 11:08

Comenta

Zach Hankins se marcha al Maccabi de Tel Aviv. El adiós del pívot de Michigan estaba cantado desde hace días. El conjunto israelí que milita ... en la zona baja de la Euroliga encuentra así un recambio para sus torres y, de paso, el Covirán se desprende de uno de los jugadores con la nómina más alta de su plantilla, además de que su rendimiento fue muy bajo durante las nueve jornadas disputadas de Liga Endesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

