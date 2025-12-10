Hankins se va al Maccabi

Zach Hankins se marcha al Maccabi de Tel Aviv. El adiós del pívot de Michigan estaba cantado desde hace días. El conjunto israelí que milita ... en la zona baja de la Euroliga encuentra así un recambio para sus torres y, de paso, el Covirán se desprende de uno de los jugadores con la nómina más alta de su plantilla, además de que su rendimiento fue muy bajo durante las nueve jornadas disputadas de Liga Endesa.

Su despedida, en parte, puede ser un alivio para la formación granadina, que está en plena fase de reconstrucción tras las incorporaciones de William Howard y Amida Brimah, por las lesiones de Elias Valtonen y Jovan Kljajic.

Al principio, la contratación de Howard, un 'tres', era lógica para cubrir la baja de Valtonen, dado que el finlandés, operado del hombro en su país, seguramente no podrá volver en lo que resta de campaña o muy al final de ella, pero la de Brimah no se entendió demasiado, procedente del Estudiantes de Primera FEB. Empero, según la entidad, se vio como una opción de mejora en la zona que surgió en el mercado.

Con ese movimiento, el Covirán se despredió de Iván Aurrecoechea, dado que el campeón del mundo de 3x3 pasó prácticamente desapercibido y durante las últimas jornadas, el entrenador Ramón Díaz incluso le sacó de las convocatorias, siendo el descarte. El Covirán, por tanto, de disponer de cuatro 'centers' en su plantilla, con Babatunde y Brimah, pasa a solo dos tras irse Hankins y Aurreoechea.

«El Covirán Granada y Zach Hankins separan sus caminos», así comunicó el Covirán la baja del americano. «El jugador abandona la entidad rojinegra utilizando la cláusula de salida para un equipo que compite en Euroliga. El club rojinegro agradece al pívot la labor realizada durante estos meses y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y en sus próximos retos profesionales». agrega la nota del club.

Zach Hankins se convierte así en la tercera baja del Covirán Granada en lo que va de temporada. Tras las pasadas rescisiones de Micah Speight por bajo rendimiento y de Iván Aurrecoechea por falta de oportunidades, el pívot norteamericano pone rumbo al Maccabi de Tel Aviv mediante una compensación económica. Según publicó el periodista israelí Arel Ginsber, la cantidad ronda los 250.000 euros.

Este dinero y el ahorro de un salario de los más elevados será empleado en la contratación de un nuevo 'center', sea extracomunitario o comunitario, así lo ha solicitado el club nazarí a los agentes, abierto a los dos. Además, tendrá dinero para reforzar el perímetro, dado que debe cubrir la baja de larga duración de Jovan Kljajic. De momento, Howard relevó a Valtonen y Brimah a Aurrecoechea, pero quedan dos fichas pendientes, las del montenegrino y la de Hankins.

Zach Hankins no entrenó con el resto del grupo ya el pasado martes. El 'center' natural de Michigan aprovechó para despedirse de sus compañeros, así como de los miembros del cuerpo técnico y del resto de empleados del club, antes de poner rumbo hacia su nuevo destino.

El paso del estadounidense por la Liga Endesa y el Covirán fue pobre, con buena actitud pero flojo en defensa, cierta colaboración en el rebote y escasa en puntos. Hankins, sin embargo, mejoró en los tres últimos encuentros, con una anotación que superaba los dobles dígitos (10 puntos ante Girona, 16 ante el Real Madrid y 12 frente al Casademont Zaragoza), además de capturar 17 rebotes entre los tres partidos, su mejor faceta. Había mejorado, pero no lo suficiente como para ayudar al Covirán a salir del descenso.