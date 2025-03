'Granada, échale huevos', propone la afición del Covirán

Víctor M. Romero Lunes, 31 de marzo 2025, 19:13 Comenta Compartir

El Covirán está en una situación crítica. La última derrota ante el Valencia Basket en el Palacio, unida a los triunfos de los equipos que le preceden en la clasificación: Girona, Hiopos Lleida y Morabanc Andorra, dejan al equipo granadino hundido en la penúltima plaza, con seis victorias y a tres de diferencia de los rivales directos por la permanencia. Por debajo queda el colista Leyma Coruña, con cinco éxitos, al que se enfrentará en el Coliseum dentro de dos jornadas, tras medirse antes a La Laguna Tenerife, fuera, el próximo domingo, y al Barça en casa.

Óscar Fernández Arenas, presidente del Fundación CB Granada, asegura que el Covirán no va a arrojar la toalla durante las nueve jornadas que le quedan por delante al equipo granadino, para la remontada y lograr lo que sería una milagrosa salvación en la Liga Endesa. «Es el espíritu de este club y equipo el luchar hasta el final, el que piense lo contrario no nos conoce, así ha sido siempre, sabemos que es complicado pero estamos como una moto, dispuestos a levantarnos, porque quedan nueve partidos para pelear por el objetivo, no nos rendiremos jamás ni conformaremos mientras haya posibilidades, esta situación no nos hunde, ya se pudiera venir todo el Palacio de los Deportes abajo».

El presidente del club nazarí indicó a este medio que «no es nuestra intención transmitir un mensaje negativo, aunque ya sabíamos que esta situación podía llegar y estamos preparados para el sufrimiento».

Máxima confianza

Al tiempo, el directivo que comanda el basket granadino aclaró que «somos conscientes de nuestra capacidad desde el primer momento, de los presupuestos y plantillas que hay en la liga, lo he dicho muchas veces, el grupo formado goza de toda nuestra confianza, los jugadores han podido obtener más victorias y se esfuerzan al máximo, no hay duda ni reproches sobre su entrega, luego están las lesiones y los medios económicos para fichar y encontrar reemplazos, la realidad de la liga es la que hay, después el Manresa puede ganar el título y sería muy bonito y espectacular, pero eso no es lo normal, y lo lógico es disfrutar de esta competición, la mejor de Europa, todo lo que podamos, y convencidos de que nuestro destino en ella es sufrir y vaciarnos hasta el final».

Viabilidad al proyecto La gestión con celeridad para recomponer la plantilla se hizo «sin hipotecar el futuro del club y nuestro baloncesto»

Fernández-Arenas explicó que la directiva y el cuerpo técnico se pusieron manos a la obra con celeridad, para recomponer la plantilla debido a las numerosas bajas en pocas semanas, contra el reloj y con un sacrificio económico que nunca comprometerá ni traerá hipotecas como antaño a otras entidades, en su opinión, el futuro de la entidad y el baloncesto granadino, aunque sea en inferior categoría.

El directivo advirtió que la inversión hubo que centrarla en las incorporaciones de dos exteriores más como son Sam Griffin y Riccardo Visconti, al aumentar las bajas en el perímetro con lesiones largas de Bamforth en el gemelo y Tomàs, de pie.

Sobre el refuerzo de Griffin no tiene duda en torno a su calidad. «Jugadores así, del estilo de Batemon, el fichado por el Lleida, hay una colección, de los que se tiran hasta las zapatillas, pero conseguir uno contrastado no era tan fácil y, además, hacerlo rápido, teníamos que volver a construir casi todo».

Los fichajes El dirigente revela que «escoltas como Griffin hay una colección», pero que fue imposible localizar y poder incorporar a un 'center' de garantías

Asimismo, reveló que la prioridad inicial fue reforzar con un 'center' de garantías, una vez se lesionó Jacob Wiley, pero que resultó casi imposible localizar a ese jugador referente en el mercado, además de que hubo que repartir el dinero entre cinco altas, de ahí la llegada de un pívot que no responde a tan alto nivel, como es Giorgi Bezhanishvili, cumplidor pero sin experiencia en ACB como Griffin y Visconti. Tampoco Ndiaye o Silverio acumulaban mucha, minutos escasos en Baskonia y Bilbao.

Dolidos

El presidente del conjunto nazarí no quiso insistir mucho más sobre los arbitrajes «tan perjudiciales» padecidos, una vez rotas relaciones con el director de Arbitraje y que la afición protestara de forma visual en el último partido del Palacio contra el Valencia Basket. Consideró que el comportamiento de Granada fue ejemplar y que «estuvimos callados, sin decir ni pío, aunque nos dieran dolor de cabeza todas esas decisiones repetidas en contra, y después de lo que pasó con el Lleida, que ha podido ser decisivo en la temporada, porque debimos ganar no solo el partido sino también el 'average», decidimos manifestar el malestar ante esa falta de respeto existente, porque creemos que nuestra afición lo merecía, siendo Pablo (Pin) el entrenador más tranquilo de la liga, y la conducta del público y el club siempre amable».