Gian Clavell está preparado para entrenar pero no «para competir»

Gian Clavell está presente y ausente al mismo tiempo en el Covirán. Pablo Pin comentó con detalle la situación del puertorriqueño en la plantilla granadina tras la grave intervención quirúrgica superada. El boricua pasó por un momento crítico en relación a su salud tras una peritonitis con complicaciones que le llevó a la UCI. Aquello ocurrió justo en el parón liguero, a final de febrero, con motivo de la Copa del Rey y la ventana FIBA, tras acudir a la llamada de la selección de su país.

«Para todos es una alegría ver que Gian Clavell esá entrenando, aunque hay un paso de entrenar a estar preparado para jugar, existe ahí un paso muy amplio. Tenemos jugadores que están en pretemporada y jugadores que, a día de hoy, están para 'playoff, y ahora mismo el equipo necesita gente que esté en modo 'playoff', porque es a vida o muerte, no como en el primer partido de la campaña. A Gian le deseo lo mejor y ojalá lo que le ha pasado no le vuelva a ocurrir nunca, porque lo han operado, espero que no tenga ningún problema de salud, ni él ni ninguno de la plantilla, en sus vidas. Pero hay que ser también conscientes de que ahora se requiere lo mejor para el equipo, no lo mejor para un jugador en concreto. Con él, cuando terminemos el entrenamiento y nos sentemos con todo el cuerpo técnico, valoraremos si puede estar entre los doce mejores jugadores para la jornada. Si no, pues no estará todavía apto para jugar. Y esto no es una cuestión ni de Gian, ni mía, ni de lo que yo diga. Tengo que buscar lo mejor para el equipo, no lo mejor para Gian, ni lo mejor para Pablo Pin, ni lo mejor para Scott Bamforth, ni lo mejor para nadie. Con los doce mejor preparados vamos a muerte. Que luego te puedes equivocar, por supuesto, son decisiones. Cuando uno toma una decisión, puede acertar o equivocarse. Gian ha estado sin jugar muchísimo tiempo. Ha pasado por momentos muy complicados. Ha hecho lo que tiene que hacer. Es un deportista, un tío fuerte, joven, sano. Se ha recuperado, pero hay mucha diferencia entre entrenar y jugar un partido que hay que ganarlo. Siempre decimos lo de las finales y es una final, no hay marcha atrás. Para Gian es duro, porque yo sé que él quiere jugar, también es duro para mí, esa es la parte también, a veces, muy desagradable del trabajo del entrenador. Esto o jugadores que entrenan súper bien y los tienes que dejar sentados. Es la parte mala. Gian es un buenísimo profesional, un tío excelente que ha hecho todo lo que tenía que hacer para adelantar su recuperación casi un mes».

Así es que, de los quince jugadores disponibles en la actual plantilla nazarí, Pablo Pin tendrá que dejar a dos fuera de la convocatoria para la salida al Movistar Arena de este domingo. Clavell no entra en los planes del entrenador debido a que «tuvo que recuperar peso y es como si estuviera en pretemporada, lejos de la forma y la intensidad que nos urge en estos momentos», aclaró el técnico rojinegro.

Al entrar Scott Bamforth en la rueda, es una incógnita quiénes serán los otros dos damnificados en cita tan crucial para el futuro del Covirán. El de Albuquerque respondió muy bien ante el Breogán, por lo que Omar Silverio y Sam Griffin lo tienen difícil.