Gian Clavell evoluciona bien y podría volver a jugar en Zaragoza

El escolta puertorriqueño entrena con el grupo desde la pasada semana y no se descarta su alta ante el Casademont

Desde hace dos semanas, tras el retorno de Pere Tomàs después de su lesión en el pie, el Covirán Granada tiene 'overbooking' en su plantilla, al contar Pablo Pin con trece jugadores disponibles, lo que le obliga a tener que dejar a uno fuera de la convocatoria, que en los duelos ante el Baxi Manresa y el Dreamland Gran Canaria ha sido el norteamericano Sam Griffin. Una situación sin duda paradójica para la recta final de una temporada en la que las lesiones azotaron al vestuario rojinegro durante una fase clave del curso, justo tras el parón de la Copa del Rey, en el que el equipo granadino se descolgó de la pelea por el descenso, lo que le hace tener ahora escasísimas opciones de salvación.

Así, lo que hace unas semanas, en el momento crucial, eran dificultades incluso para entrenar, está siendo ahora, con el Covirán casi desahuciado, la necesidad de hacer convocatorias para su entrenador. Un escenario que podría incluso ir a más de forma inminente, toda vez que el escolta puertorriqueño Gian Clavell ya entrena, desde la semana pasada, junto al resto de sus compañeros, e incluso fuentes del club rojinegro consultadas por este medio no descartan que el caribeño vuelva a la convocatoria este mismo domingo, cuando el Covirán rinda visita a las 12:30 horas al Casademont Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa.

Peritonitis

Clavell jugó su último partido el uno de febrero, en aquella victoria (78-74) del equipo granadino ante el Bàsquet Girona que parecía un salto de gigante hacia una permanencia hoy ciertamente cuesta arriba. En aquel encuentro el caribeño, de irregular rendimiento durante toda la temporada, dejó una de sus mejores actuaciones con el Covirán, anotando 14 puntos y firmando incluso la canasta decisiva de una cita en la que la escuadra de Pablo Pin obtuvo la sexta victoria del ejercicio. Tras ello, llegó el parón por la Copa del Rey y la ventana FIBA, en la que el escolta se marchó con la selección de Puerto Rico. Fue entonces, durante su viaje de regreso a España, cuando Clavell comenzó a sentir molestias abdominales que terminaron resultando ser una apendicitis que evolucionó, perforación abdominal mediante, a una peritonitis que obligó a una cirugía urgente e incluso al paso por la UCIdel jugador del Covirán.

Ahora, tres meses y once partidos ligueros después, el boricua ve ya a la vuelta de la esquina volver a jugar un partido profesional. No se puede asegurar de momento que vaya a ser este domingo, pero las sensaciones con él son buenas en el vestuario rojinegro y su vuelta el domingo no está ni mucho menos descartada.

De confirmarse el retorno de Clavell, Scott Bamforth sería el único jugador de baja en el Covirán. Y, con catorce piezas disponibles, Pablo Pin tendría que desconvocar a dos, con lo que la situación de Sam Griffin, por ejemplo, no pinta a evolucionar. Quizá haya jugado su último partido en el Covirán.